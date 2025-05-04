У больших синиц обнаружили необычный музыкальный вкус: ученые выяснили, как он появился

Каждый рассвет в лесах по всей планете наполняется трелями и свистом больших синиц - видов певчих птиц, чьи мелодии кажутся вечными. И хотя они кажутся нам привычными, новые данные свидетельствуют о скрытой эволюции этих песен.

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Об этом пишет University of Oxford.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые из Оксфордского университета попытались разгадать этот процесс изменения привычных нам мелодий.

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Под руководством Нило Мерино Рекальде команда приступила к масштабной работе, собрав более 20 000 часов аудиозаписей больших синиц (Parus major) в Оксфордшире. Используя искусственный интеллект, ученые расшифровали сложные закономерности в песнях птиц, проследив, как одни мелодии остаются популярными в разных стаях, а другие остаются у нескольких преданных певцов, исчезая со временем, когда эти птицы мигрируют или уходят из жизни.

Их работа, основанная на почти восьмидесятилетнем опыте наблюдения за птицами в Уайтамском лесу, позволяет получить наиболее четкое представление о том, как меняются песни птиц с течением времени.

Чтобы собрать эту звуковую головоломку, исследователи в значительной степени опирались на глубокое метрическое обучение — сложную технику искусственного интеллекта, способную различать отдельных птиц, основываясь исключительно на их песенных сигнатурах.

За три года они собрали записи 242 отдельных больших синиц, проанализировав около 109 000 их различных песен. Несмотря на то, что площадь Уайтамского леса составляет всего 4 квадратных километра, команда обнаружила необычные региональные "песенные диалекты", которые отражают социальные и демографические изменения птиц, говорящие о том, как подобная культура может процветать даже в тесных зонах их обитания.

Одним из самых ярких открытий в ходе исследования стало то, как возраст и движение формируют песенный альбом сообщества синиц. Исследователи обнаружили, что молодые птицы часто гонятся за последними музыкальными тенденциями, в то время как пожилые птицы придерживаются песен, которые уже давно потеряли популярность.

Эти певчие птицы-ветераны выступают в роли живых музыкальных автоматов, сохраняя мелодии, которые в противном случае могли бы исчезнуть с появлением новых поколений. Но когда старые птицы умирают, они уносят с собой свои музыкальные воспоминания, что приводит к быстрым изменениям в репертуаре их сообщества.

Интересно, что птицы, мигрирующие между группами, скорее всего, перенимают хиты новых домов, а не распространяют собственный материал — эффект, который со временем может сгладить местные различия, подобно тому, как глобальная поп-музыка сегодня разносится эхом по отдаленным уголкам мира.

Помимо увлекательного изучения птичьей культуры пения, исследование также открыло новые потенциальные возможности для сохранения природы. Наблюдая за эволюцией птичьего пения, ученые могут получить ценные сведения об их здоровье и динамике популяций и выявить закономерности смешения или изоляции, которые могут послужить основой для новых усилий по защите природы.

В качестве стимула к дальнейшим исследованиям команда выложила в открытый доступ всю свою сокровищницу аудиоданных, приглашая других исследователей глубже погрузиться в музыкальную жизнь этих птиц.

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