Отказываются от родителей и детей: ученые узнали, почему люди выбирают чайлдфри (исследование)

Для многих решение жить без детей кажется простым - это вопрос личных предпочтений или жизненных обстоятельств. Однако под этой поверхностью скрывается целый ворох более глубоких эмоциональных течений, которые незаметно формируют отношение людей к родительству с самого раннего возраста, выяснили ученые.

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Об этом пишет PsyPost.

Крупное исследование, недавно опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, выявило крепкую связь между динамикой развития семьи в раннем возрасте и решением не заводить детей в будущем.

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Под руководством Сары Гласс, докторанта Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, в исследовании были проанализированы ответы более 18 000 взрослых людей по всему миру. В процессе работы выявилась четкая закономерность: люди, которые сообщали, что чувствуют эмоциональную отдаленность от своих родителей, значительно чаще причисляли себя к категории чайлдфри.

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В это же время люди с более тревожной привязанностью к родителям, характеризующейся постоянной потребностью в заверениях, были несколько менее склонны к отказу от родительства.

Термин "чайлдфри" относится к людям, которые принимают сознательное, добровольное решение не иметь детей, будь то биологических, усыновленных или других. В отличие от тех, кто бездетен по независящим от них обстоятельствам, свободные от детей люди активно выбирают жизнь без родительских обязанностей.

Исследователи обнаружили, что стиль привязанности не только предсказывает вероятность того, что люди будут бездетными, но и влияет на причины, которые они приводили в обоснование своего выбора.

Участники с избегающим стилем привязанности, которые обычно чувствуют дискомфорт от близости и зависимости, гораздо чаще ссылались на стремление к личной свободе и гибкости образа жизни.

Напротив, участники с тревожным типом привязанности часто указывали на проблемы с психическим здоровьем или глобальную нестабильность, подчеркивая, что их взгляды на воспитание детей определяются скрытой неуверенностью и беспокойством.

Этот эмоциональный отпечаток оказался сильнее в отношениях с родителями, чем с романтическими партнерами, намекая на глубокое и продолжительное влияние ранних связей по уходу за детьми на наше восприятие родительства.

Теория привязанности, которая классифицирует человеческие связи на безопасные, тревожные и избегающие, уже давно используется для объяснения того, как люди относятся к друзьям, партнерам и членам семьи. Данное исследование расширяет это понимание на сферу репродуктивного выбора, предполагая, что те же эмоциональные шаблоны, которые направляют межличностные отношения, также тонко определяют самые важные жизненные решения.

Около 12% участников назвали себя чайлдфри, и большинство из них указали на образ жизни и свободу в качестве основной мотивации, что совпадает с более широкими социальными тенденциями в промышленно развитых странах, где такой выбор становится все более нормальным и распространенным.

Хотя исследование проливает новый свет на эти закономерности, исследователи подчеркивают его ограниченность. Полученные результаты не устанавливают причинно-следственных связей; остается неясным, то ли отдаленные родительские отношения побуждают людей оставаться бездетными, то ли здесь действуют другие факторы.

Гласс отметила, что небинарные люди в три раза чаще встречаются в группе чайлдфри по сравнению с теми, кто планирует завести детей — статистика, которая может намекать на более широкие социальные или связанные с идентичностью влияния, заслуживающие дальнейшего изучения.

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