Мужчины и женщины по разному воспринимают любовь: ученые рассказали об этих отличиях

Любви посвящено множество песен, романов и стихов, но, несмотря на ее универсальный характер, она остается загадкой для науки. Хотя долгое время ее представляли как универсальное чувство, новое исследования намекает на то, что мужчины могут быть теми, кто попадает в эти сети быстрее, чем женщины.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Такое открытие было сделано группой исследователей из Австралии и Новой Зеландии, которые тщательно проанализировали данные опроса 808 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, каждый из которых сообщил, что в то время был влюблен и опубликовали свои результаты в журнале Biology of Sex Differences.

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По словам Адама Боде, биологического антрополога из Австралийского национального университета и автора исследования, проект охватил 33 страны, представив широкий культурный спектр Европы, Северной Америки и Южной Африки.

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Основная цель его состояла в том, чтобы изучить, влияет ли биологический пол на то, как часто люди влюбляются, насколько интенсивно они это испытывают и сколько времени им требуется, чтобы это почувствовать. Боде заявил, что, хотя любовь может казаться спонтанным явлением, ее закономерности можно измерить - и, что главное, эти закономерности оказались гендерно обусловленными.

То, что обнаружила команда, рисует картину тонких, но устойчивых различий между мужчинами и женщинами. Подсчитав цифры, исследователи заметили, что первые обычно сообщают о своей влюбленности примерно на месяц раньше, чем вторые.

На первый взгляд это может показаться странным, но одно из предложенных объяснений кроется в социальной динамике: в культуре часто поощряется, или даже ожидается, раннее проявление романтических обязательств, что может подтолкнуть их к более сильным чувствам.

Однако, несмотря на столь раннее погружение в чувства, мужчины несколько реже сохраняют глубокие и длительные обязательства по сравнению с женщинами, которые, как правило, дольше задерживаются в муках романтической одержимости и интенсивности. Похоже, что мужчины также более склонны испытывать любовь еще до того, как отношения были официально установлены: в этом признались 30 процентов участников мужского пола, в то время как среди женщин таких менее 20 процентов.

В странах с более высоким уровнем гендерного равенства люди, как правило, влюблялись реже, демонстрировали более низкий уровень одержимости и были менее пылкими в своих обязательствах. Это говорит о том, что с развитием общественных ожиданий меняется и способ переживания любви, намекая на то, что романтика формируется как первобытным механизмом эволюции, так и постоянно меняющейся системой культуры.

Боде и его коллеги рассматривают свою работу как важный шаг к демистификации любви, которая, несмотря на глубокие корни в истории человечества, остается недостаточно изученной в научных кругах. Они подчеркивают, что романтическая любовь играет ключевую роль не только в личном счастье, но и в создании семей и влиянии на целые культуры, поэтому ее стоит изучать как с биологической, так и с социологической точек зрения.

Некоторые сследования вовсе показали, что области мозга, активизирующиеся при романтической любви, являются невероятно древними, возникшими миллионы лет назад и общими с другими млекопитающими. Эти области мозга высвобождают дофамин - то же самое химическое вещество, вызывающее чувство радости, связанное с тягой и зависимостью, что объясняет, почему любовь может быть такой же пьянящей, как наркотик, и иногда такой же сложной в контроле.

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