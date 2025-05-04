Болезнь Альцгеймера можно выявить при движении: ученые рассказали о ее признаках (исследование)

Повороты во время ходьбы могут показаться простой повседневной задачей, выполняемой нами на автомате, но исследователи определили, что они являются потенциальным маркером ранней стадии болезни Альцгеймера.

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Об этом пишет Surrey Live.

Авторы исследования из Университетского колледжа Лондона (UCL) изучили, как люди с ранней стадией болезни Альцгеймера ориентируются на поворотах, и выявили специфические ошибки, которые могут проложить путь к новым методам диагностики.

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Используя технологию виртуальной реальности, команда исследовала, как люди физически реагируют на навигационные задачи, стремясь создать простой и практичный тест для раннего выявления заболевания.

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Болезнь Альцгеймера обнажила свою уязвимость: ученые нашли способ ее победить

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, приняли участие 31 здоровый молодой человек, 36 здоровых пожилых людей и 43 пациента с легкими когнитивными нарушениями.

Каждый участник надевал очки виртуальной реальности, и ему предлагалось выполнить задание по ходьбе по маршруту, обозначенному пронумерованными конусами. Путь включал два прямых участка, соединенных точкой поворота, после чего участники должны были найти дорогу обратно к исходной точке без каких-либо визуальных подсказок. Такая установка позволила исследователям оценить навигацию на основе памяти и пространственную осведомленность в реальных условиях.

Эксперимент был повторен в трех разных условиях для проверки согласованности. Выяснилось, что люди с ранними признаками болезни Альцгеймера постоянно переоценивают углы поворотов, что вносит значительную вариативность в их чувство направления.

По словам доктора Андреа Кастегнаро из Института когнитивной нейронауки UCL, автора исследования, оно выявило специфические навигационные нарушения, характерные только для болезни Альцгеймера. Результаты подтвердили, что эти нарушения не являются продолжением обычного возрастного ухудшения навигации, а, скорее, специфичны для данного заболевания.

Полученные результаты рассматриваются как шаг к разработке более доступных диагностических инструментов. Доктор Кастегнаро отметил, что трудности с навигацией уже признаны ранним признаком болезни Альцгеймера, но данное исследование позволило уточнить, какие именно аспекты навигации, в частности, неправильная оценка углов поворота, страдают в наибольшей степени.

В одной лишь Великобритании около миллиона человек живут с болезнью Альцгеймера, а текущие показатели диагностики заболевания остаются низкими, отчасти из-за проблем с ранним обнаружением.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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