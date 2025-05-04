Тираннозавра превратят в модную сумку: ученые хотят воссоздать его кожу

Не каждый день компания объявляет о планах по изготовлению роскошных сумок из кожи тираннозавра рекса. Однако именно это и собирается сделать трио компаний. Их идея заключается в использовании выращенной в лаборатории кожи, имитирующей кожу динозавра. Концепция кажется чем-то фантастическим, и заставила многих задуматься о том, насколько она основана на реальных научных данных.

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Об этом пишет Futurism.

Согласно заявлению группы, метод основан на извлечении окаменевшего коллагена из останков T. rex, который послужит шаблоном для создания синтетической ДНК. Че Коннон из Lab-Grown Leather, также являющийся профессором тканевой инженерии в Университете Ньюкасла, назвал эту работу скачком в биоинженерии, направленным на воссоздание доисторической кожи с помощью современных методов.

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Обещание ученых и компаний состоит в том, чтобы открыть новый уровень экзотических материалов, начав с одного из самых культовых видов древних рептилий всех времен и народов - грозного тираннозавра рекса.

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Но эксперты в этой области не уверены в этом настолько же, насколько и ученые, относящиеся к проекту. Том Эллис, профессор, специализирующийся на синтетической геномной инженерии в Имперском колледже Лондона, выразил серьезные сомнения, подчеркнув крайние пробелы в современных генетических знаниях о динозаврах.

Он отметил, что создание гена коллагена, характерного для T. rex, крайне маловероятно, учитывая отсутствие сохранившейся ДНК динозавров. Палеонтолог позвоночных Томас Хольц-младший из Мэрилендского университета высказался более прямолинейно, заявив, что не существует генетического материала тираннозавридов или любых других динозавров мезозоя, который можно было бы использовать для подобных целей.

Скептицизма добавляет и то, что на самом деле известно о коже динозавров. Хотя существует несколько слепков кожи тираннозавров, они мало что говорят о детальной внутренней структуре и составе их тканей.

Коллаген, белок, который является центральным для данного проекта, не является уникальным для динозавров, а представляет собой общий элемент почти для всех животных, образуя основу кожи, костей и соединительных тканей.

Это означает, что даже если ученым удастся вырастить материал, похожий на кожу «Ти-Рекса», он, скорее всего, будет неотличим на молекулярном уровне от обычной кожи животных, например, коровьей.

Это не первый случай, когда биотехнологические предприятия используют доисторический брендинг, чтобы поразить воображение публики. Компания Colossal ранее демонстрировала мышей, подвергшихся генной коррекции, якобы сконструированных для получения шерсти, похожей на шерсть мамонта, хотя на самом деле изменения были лишь поверхностными и не включали гены настоящего мамонта.

Аналогичная тактика использовалась и в заявлениях о «страшных волках», которые на поверку оказались модифицированными серыми волками. Наблюдатели за индустрией предполагают, что кожаные сумки с динозаврами, скорее всего, следуют той же схеме: использование броской доисторической тематики для повышения привлекательности рынка, даже если научные данные не полностью подтверждают это зрелище.

Как уже писал Фокус, самый большой лосось на Земле имел бивни, как у бородавочника. Ученые изменили представление об анатомии древних рыб, которые жили миллионы лет назад на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что на Земле намного больше разумных животных, чем считалось ранее. Ряд экспертов заявили, что сознание в животном мире, в том числе и среди насекомых, намного более распространено, чем мы могли бы подумать.