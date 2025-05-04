Болезнь Альцгеймера воспроизвели в лаборатории: для этого ученые создали уникальный белок

При некоторых заболеваниях мозга, белки, которые должны помогать ему выполнять важные задачи, становятся вредными. Некоторые из них тесно связаны с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, но ученые разработали уникальный способ их подробного изучения.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Команда исследователей из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре достигла значительных результатов в изучении тау белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

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Впервые в лабораторных условиях им удалось создать синтетические версии этих сгустков тау неправильной формы. Эти синтетические фрагменты ведут себя точно так же, как настоящие, найденные в больном мозге.

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Химик-физик Сонги Хань, член исследовательской группы, объяснила, что их версия похожа на уменьшенную и легко контролируемую копию полноценного белка тау, но она все равно выполняет все те же вредные для мозга трюки - заставляет здоровые белки деформироваться и соединяться в фибриллы, которые видны в его поврежденных тканях.

До сих пор ученым приходилось полагаться на образцы тау, взятые из мозга человека после смерти, которые не только редки, но и могут сильно отличаться у разных людей. Новый фрагмент тау, созданный в лаборатории, меняет ситуацию, предлагая стабильный и надежный способ детального изучения этого процесса.

Используя специальный химический процесс, команда создала этот «мини-прион» - фрагмент, который имитирует разрушительную цепную реакцию, происходящую в мозге. Таким образом, стало гораздо проще наблюдать и проверять, как ведут себя белки тау, когда они начинают давать сбой.

Одним из особенно интересных открытий стало то, как мутация в белке тау влияет на молекулы воды вокруг него. Несмотря на то что она кажется простым веществом, на самом деле она имеет некую рыхлую структуру. Исследователи заметили, что мутация заставляет молекулы воды располагаться вокруг белка более плотно. Это, в свою очередь, может помочь объяснить, как белки тау слипаются и легче распадаются, что даст ученым новую подсказку в решении загадки этих заболеваний.

Хотя до сих пор неясно, является ли тау главным виновником таких заболеваний мозга, как болезнь Альцгеймера, ясно, что он играет важную роль в разрушении, которое разворачивается в нем со временем.

Благодаря возможности создавать и контролировать эти вредные сгустки тау в лабораторных условиях, ученые получили новый мощный инструмент для ускорения поиска методов лечения нейродегенеративных заболеваний. Эта работа, опубликованная в журнале PNAS, знаменует собой важнейший шаг вперед в понимании одной из самых тревожных загадок нашего мозга.

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