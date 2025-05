Сердце миллионов людей оказалось в опасности: причиной всему стала популярность марихуаны

Cитуация с употреблением психоактивных веществ в мире претерпевает значительные изменения. Так, в США впервые ежедневное употребление марихуаны превысило ежедневное употребление алкоголя. На фоне этого ученые выяснили, что в опасности может оказаться наше сердце.

Об этом пишет Undark.

В 2022 году около 17,7 миллиона человек сообщили, что ежедневно или почти ежедневно употребляют марихуану, по сравнению с 14,7 миллиона человек, ежедневно употребляющих алкоголь. Это значительно больше, чем в 1992 году, когда о ежедневном употреблении марихуаны сообщили менее 1 миллиона человек.

Этот всплеск употребления марихуаны совпадает с растущим числом исследований, изучающих ее последствия для здоровья. В исследовании, опубликованном в Journal of the American College of Cardiology: Advances, были проанализированы данные более 4,6 миллиона человек в возрасте до 50 лет.

Результаты показали, что у потребителей каннабиса в шесть раз выше вероятность сердечного приступа, в четыре раза выше вероятность ишемического инсульта и в два раза выше вероятность развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не употребляет каннабис.

Дальнейшие исследования, представленные на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии, показали, что у людей, ежедневно употребляющих марихуану, риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) был на 34% выше, чем у тех, кто никогда не употреблял этот наркотик. Эпизодическое или ежемесячное употребление при этом не показало значительного увеличения риска развития ИБС.

Однако связь между употреблением каннабиса и здоровьем сердечно-сосудистой системы сложна. Систематический обзор и мета-анализ, опубликованный в журнале Toxicology Reports, в котором изучались 20 исследований с участием более 183 миллионов человек, не выявил последовательной взаимосвязи между употреблением каннабиса и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями.

Авторы отметили, что вариации в потенции каннабиса, способах употребления и индивидуальных факторах здоровья могут способствовать получению неоднозначных результатов.

Несмотря на противоречивые данные, медицинские работники подчеркивают важность обсуждения употребления каннабиса с пациентами, особенно с теми, у кого уже имеются факторы сердечно-сосудистого риска.

По мере того как марихуана становится все более распространенной, понимание ее потенциальных последствий для здоровья остается важнейшей областью постоянных исследований.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.