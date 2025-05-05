Дискомфорт, зарождающийся в шее: врач рассказала про теорию о "кости головной боли"

На затылке, там, где череп соединяется с шеей, есть нежная зона, которую многие небрежно обвиняют в частой головной боли. Некоторые называют ее «костью головной боли», однако, как бы прямолинейно ни звучало это прозвище, настоящие виновники, скрывающиеся под поверхностью, немного сложнее - и они не имеют никакого отношения к самим костям.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

Под этой знакомой болью находится затылочная кость, ключевая часть структуры черепа, но она окружена группой небольших глубоких мышц, известных как подглазничные мышцы. Эти мышцы, хотя их часто не замечают, играют важнейшую роль в обеспечении движения головы и поддержании осанки.

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По словам доктора Ниш Манек, терапевта из Лондона, эти мышцы могут переутомляться или напрягаться, особенно при современном образе жизни, вызывая головные боли напряжения и боли в шее. Когда это происходит, речь идет не столько о проблемах c костями, сколько о мышечном напряжении, создающем тот самый эффект дискомфорта.

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Эксперты подчеркивают, что ежедневные проблемы с осанкой являются главным подозреваемым в развитии подобной боли. Длительная сутулость, например, сидение, сгорбившись над столом или телефоном, создает постоянную нагрузку на подглазничные мышцы.

Эргономические изменения - например, выравнивание головы относительно позвоночника и регулировка рабочего стола - простые, но эффективные меры для облегчения нагрузки, говорит Манек. Поза во сне тоже имеет значение: использование подушки, поддерживающей естественный изгиб шеи, особенно для тех, кто спит на спине, может предотвратить ночное напряжение этих мышц и снизить риск проснуться с головной болью.

Физические упражнения, такие как растяжка и массаж, также оказываются полезными в профилактике подобных проблем, заявила манек. Для снятия напряжения рекомендуется выполнять легкие подтягивания подбородка и контролируемые повороты шеи.

Кроме того, самомассаж, ручной или с использованием реквизита, например теннисного мяча, может стимулировать кровоток и расслабить мышечные узлы, затаившиеся у основания черепа. Регулярные короткие перерывы во время длительного сидения не только помогают держать осанку под контролем, но и действуют как профилактические меры, не позволяя мышечному напряжению нарастать с самого начала.

Хотя простые корректировки образа жизни могут значительно уменьшить подобные головные боли, постоянные или сильные симптомы требуют медицинского обследования, чтобы исключить более глубокие проблемы, предупреждает Манек.

Головные боли напряжения, часто связанные с этими группами мышц, являются самым распространенным расстройством головной боли во всем мире, от которого хотя бы раз в жизни страдает до 70% населения планеты. Это своеобразное напоминание о том, что даже самые маленькие мышцы могут оказывать большое влияние на наш повседневный комфорт.

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