Ученые решили извечный вопрос интернета: они узнали, как правильно готовить хлопья на завтрак

Завтрак всегда был спокойным ритуалом, привычным началом дня. Но в этом, казалось бы, невинном приеме пищи скрыта борьба, которая вызвала яростные споры и вирусные дебаты в Интернете, натравливая друг на друга домохозяйства и даже ученых. Причиной всему стал обычный завтрак с хлопьями и молоком.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

Ядром раздора стало не то, какие хлопья нужно есть, а скорее последовательность составления блюда. Хотя многие уже давно придерживаются традиционного порядка: сначала хлопья, потом молоко, все больше бунтарей склоняют чашу весов, настаивая на том, что молоко должно попасть в миску до того, как хлопья увидят свет.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Споры разгорелись с новой силой, когда бывший олимпийский спринтер Гарри Айкинес-Ариети, знакомый многим как Нитро из сериала BBC "Гладиатор", смело продемонстрировал свою преданность в видеоролике на TikTok.

Важно

Как избавится от чувства остроты: поможет не только молоко

В ролике Айкинес-Ариети сначала наливает в свою миску молоко, затем делает еще один смелый шаг — подогревает его в микроволновке, и только потом добавляет хлопья. С дерзкой подписью "Теплые хлопья побеждают" он вновь разжег давно кипящие дебаты, собрав миллионы просмотров и множество комментариев. Именно в этот момент в ситуацию ворвались ученые и взяли ее под свой контроль.

Профессор философии и директор-основатель Центра изучения чувств при Лондонском университете, Барри Смит, поделился некоторыми удивительно тонкими соображениями. По мнению Смита, последовательность действительно имеет значение, и не только для того, чтобы поспорить в социальных сетях.

Засыпание молока хлопьями, объясняет он, позволяет медленнее впитывать жидкость и дольше сохранять их хрустящими — этот факт понравится всем, кто не раз гримасничал, глядя на ложку с размокшими остатками.

Однако обратный процесс, добавление молока после хлопьев, обеспечивает более равномерное покрытие, что, по мнению некоторых, усиливает передачу вкуса с первой ложки.

Анализ Смита указывает на то, что, как и в случае с предпочтением яичницы, приготовленной на скорую руку, или стейка, приготовленного на скорую руку, наша чувствительность к текстуре играет ключевую роль в том, насколько приятным будет завтрак.

Но на этом споры не заканчиваются. Профессор Чарльз Спенс, экспериментальный психолог из Оксфордского университета, обратил внимание на еще один нюанс: ритуал.

Он описывает, что знакомый "треск, хруст и хлопок" хлопьев, залитых молоком — это не просто шум, это часть сенсорного удовольствия, которое ищут многие люди. Ритуал приготовления хлопьев, будь то хруст, всплеск или просто привычка, может существенно повлиять на удовольствие от еды, подобно тому, как успокаивает рутина приготовления чая или кофе.

На фоне мнений экспертов к разговору не преминули присоединиться и продуктовые бренды. Kellogg's, хлопьевый титан, дипломатично признал, что, хотя большинство людей предпочитают сначала есть хлопья, универсального метода не существует. Компания Nestlé поддержала эту точку зрения, даже посоветовав тем, кто стремится к максимальному хрусту, начинать с молока и постепенно добавлять хлопья.

Как оказалось, спор о том, что должно быть первым — молоко или хлопья, не просто забава для Интернета. Это окно в человеческое поведение, показывающее, как текстура, вкус и даже ритуал могут изменить отношение людей к еде и быть важнее ее самой. И хотя научные данные могут поколебать некоторых, для других это слишком укоренившаяся традиция, чтобы ее менять, независимо от того, что говорят эксперты или олимпийцы.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.