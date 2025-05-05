Слух и речь оказались сигналами опасности: ученые связали их с опасным видом деменции

Тонкие изменения в речи часто кажутся причудами старения или моментами рассеянности. Однако недавнее исследование показало, что эти минутные изменения являются потенциальными ранними признаками чего-то гораздо более серьезного: редкого вида деменции, при котором страдают именно языковые навыки.

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Об этом пишет McKnights.

Несмотря на то что деменция начинается тихо, ее последствия становятся все более разрушительными и заставляют многих молча бороться, прежде чем диагноз будет наконец поставлен.

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В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, команда под руководством Карин Зазо Ортис из Федерального университета Сан-Паулу сосредоточилась на первичной прогрессирующей афазии (ППА) - состоянии, известном своим коварным и агрессивным разрушением языковых способностей.

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Исследователи обследовали 87 участников, в том числе 29 человек с диагнозом ППА и 58 здоровых добровольцев, чтобы определить, какие языковые тесты могут наиболее эффективно выявить симптомы на ранних стадиях заболевания. Используя Монреальско-Тулузскую батарею языковых тестов, они определили, какие именно недостатки отличают ППА от типичных изменений, связанных со старением.

Первичная прогрессирующая афазия, как правило, сначала проявляется в трудностях с подбором слов или заменой схожих по звучанию или одинаковых по значению терминов - например, пациенты путают «нож» с «женой» или «резцом».

По мере прогрессирования заболевания пациенты могут столкнуться с фрагментарным построением предложений, частыми ошибками при письме и проблемами с пониманием прочитанного. Эти ранние признаки легко упустить из виду, поэтому средства раннего выявления крайне важны для того, чтобы остановить или замедлить продвижение болезни.

Отличительной особенностью данного исследования стало определение наиболее показательных заданий в рамках языковой батареи. Направленные интервью, упражнения на беглость речи, задания на понимание и повторение, и даже простые числовые вычисления оказались наиболее сложными для пациентов с ППА.

ППА, относящаяся к семейству фронтотемпоральных деменций, признана более агрессивной, чем болезнь Альцгеймера, однако на ранних стадиях ее трудно обнаружить. В отличие от афазии, возникающей в результате инсультов или травм, ППА - прогрессирующее заболевание, со временем разрушающее языковые способности.

Ранняя диагностика, как подчеркивают исследователи, имеет решающее значение: она открывает возможности для своевременного вмешательства, которое может продлить способность пациента к общению, обеспечивая ему более длительный период автономии и связи с окружающим миром.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.