Не так страшен сам пожар, как его последствия: ученые рассказали об удушающем дыме

По ландшафту всей планеты стелется дымка, едва заметная, но достаточно мощная, чтобы тысячи людей попали в больницы. Так, на западе США, где лесные пожары стали сезонной нормой, этот дым не просто доставляет неудобства - он представляет собой настоящую угрозу здоровью, особенно для пожилых людей.

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Об этом пишет McKnights.

Недавние исследования начали раскрывать масштабы воздействия дыма от лесных пожаров, выявляя опасную связь между ним и повреждением наших дыхательных путей.

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Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, изучило этот вопрос, проанализировав данные более 10 миллионов данных людей в возрасте 65 лет и старше из 11 западных штатов за период с 2006 по 2016 год. Исследователи сосредоточились на мелкодисперсных частицах, известных как PM2.5, которые представляют собой крошечные частицы дыма, способные проникать глубоко в легкие.

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Они обнаружили, что с ростом концентрации PM2.5 увеличивается количество госпитализаций по поводу респираторных заболеваний, таких как пневмония и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В частности, при повышении уровня PM2.5 от 0 до 40 микрограммов на кубический метр - диапазон, включающий уровни, считающиеся нездоровыми, - ежедневные госпитализации по поводу респираторных заболеваний увеличивались в среднем на 2,4 на 100 000 человек.

В исследовании также было введено понятие «дымовых дней», определяемых как дни, когда над округом был обнаружен целый шлейф дыма. В среднем за 10-летний период исследования в округах наблюдалось 498 дымовых дней, а в некоторых округах - до 894. Такая частота показывает масштаб беды, с которым сталкиваются многие жители. Хотя в исследовании рассматривались 13 причин госпитализации, только респираторные заболевания показали статистически значимую связь с повышенным уровнем PM2.5.

Меры по противодействию этому удушающему врагу могут включать в себя предупреждение населения в дни сильного задымления, распространение воздухоочистителей и создание убежищ с чистым воздухом, считают авторы. Кроме того, медицинским работникам может потребоваться более тщательное наблюдение за пациентами с уже существующими респираторными заболеваниями во время сезонов лесных пожаров.

Другие исследования также связали длительное воздействие загрязнения воздуха, включая PM2.5, со снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Судя по всему воздействие дыма лесных пожаров может выходить далеко за рамки непосредственных проблем с дыханием, потенциально влияя на общее состояние нашего мозга.

Поскольку частота и интенсивность лесных пожаров продолжает расти во всех уголках планеты, в основном из-за изменения климата, понимание и смягчение рисков для здоровья, связанных с пожарами, становится все более важным. Данное исследование служит призывом для политиков и общественности предпринять активные шаги для решения этой новой проблемы общественного здравоохранения.

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