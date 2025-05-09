Фотография раскроет все: ученые создали программу, легко определяющую наш биологический возраст

Врачи уже давно начинают осмотр с простой визуальной оценки, быстро определяя, выглядит ли пациент старше или моложе заявленного возраста. Это обычное наблюдение, известное как «проверка зрением», играет важную роль в формировании планов лечения, однако она субъективна и могут сильно различаться у разных врачей, что и попытались исправить ученые.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Новая разработка, о которой сообщается в журнале The Lancet Digital Health, представляет собой FaceAge — алгоритм глубокого обучения, предназначенный для количественной оценки биологического возраста по фотографии головы. Инструмент был обучен почти на 59 000 портретов взрослых людей старше 60 лет, что позволило ему обнаружить тонкие признаки старения, которые обычно не видны человеческому глазу.

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На практике система была протестирована на более чем 6 000 больных раком, и результаты показали, что биологически эти пациенты выглядят в среднем почти на пять лет старше своего реального возраста. По словам Раймонда Мака, онколога и соавтора исследования, эта технология может помочь врачам определить, какие пациенты подходят для интенсивного лечения, а какие могут нуждаться в менее агрессивном подходе.

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FaceAge работает, анализируя черты лица и выявляя признаки старения, которые не являются типичными, такие как седые волосы или облысение. Вместо этого он фокусируется на более тонких показателях, таких как изменения в тонусе мышц и структуре кожи. Это позволяет инструменту более точно определять биологическое старение.

В одном из примеров врачи, которых попросили предсказать выживаемость больных раком в терминальной стадии, значительно повысили точность прогноза, используя данные FaceAge, по сравнению с тем, что они полагались только на свои собственные оценки.

Инструменты искусственного интеллекта ранее подвергались критике за предвзятость, особенно в отношении недопредставленных групп населения. Команда FaceAge провела предварительные тесты для выявления расовой предвзятости и не обнаружила значительных различий.

Тем не менее, они разрабатывают модель второго поколения на основе 20 000 дополнительных изображений различных пациентов для дальнейшего повышения точности. Для обеспечения стабильной работы оцениваются и другие факторы, такие как косметические изменения или условия освещения.

Помимо непосредственного использования в медицине, концепция оценки биологического возраста набирает обороты в более широких отраслях мониторинга здоровья. Исследования показали, что биологический возраст, часто оцениваемый по маркерам крови, метилированию ДНК или фитнес-тестам, может быть более сильным предиктором состояния здоровья, чем хронологический возраст.

Хотя FaceAge может дать ценные сведения для принятия решений в медицине, существует вероятность злоупотреблений в таких отраслях, как страхование или трудоустройство. Хьюго Аертс, один из руководителей исследования, подчеркнул важность нормативных мер для их предотвращения и обеспечения того, чтобы технология оставалась полезной для пациентов.

Учеными планируется создать публичный портал, на котором люди смогут размещать свои фотографии для участия в исследованиях, а коммерческое клиническое применение ожидается только после дополнительной проверки.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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