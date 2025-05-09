Первые шаги ребенка предопределены: ученые выяснили, что за моментом их начала стоит генетика

Некоторые вехи в жизни ребенка кажутся почти универсальными продуктами эволюции - например, момент, когда он делает первые шаги. Но новые исследования начинают пересматривать это предположение, обнаружив генетический слой в том, что долгое время считалось простым развитием и случайностью.

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Об этом пишет Medical News.

Когда ребенок начинает ходить, может быть закодировано в его ДНК, а крошечные генетические переключатели связаны не только с двигательными навыками, но и с более широкими когнитивными и неврологическими характеристиками.

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Масштабный метаанализ широкогеномного исследования ассоциаций (GWAS), опубликованный в журнале Nature Human Behavior, позволил ученым изучить генетику возраста начала ходьбы (AOW). Исследователи проанализировали данные более 70 000 младенцев европейского происхождения из четырех когорт, нанеся на неонатальные шаблоны значимые структуры мозга, чтобы выявить регионы, участвующие в двигательном контроле.

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В результате анализа было выявлено 2 525 значимых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), причем 11 независимых локусов сохранили свою значимость после корректировки на другие генетические факторы. Эти результаты показали, что наследуемость AOW составляет 24,13%, что подтверждает роль генетических вариаций в формировании времени достижения младенцами этого ключевого рубежа развития.

Дальнейшие исследования показали, что генетические факторы, влияющие на возраст ходьбы, очень сложны. Около 11 900 SNP в совокупности обусловили почти 90% наследственности, что свидетельствует о высокой степени полигенности. Сопоставив эти генетические маркеры с конкретными генами, авторы исследования выявили 50 генов, связанных с возрастом ходьбы, 13 из которых также связаны с умственной отсталостью и 7 — с аутизмом.

Эти гены демонстрировали заметную экспрессию в мозге в период между 19 и 24 неделями после зачатия, что подчеркивает их значение для развития плода. Анализ обогащения показал совпадение с путями, участвующими в генерации нейронов и нейрогенезе, что подтверждает, что эти генетические маркеры играют роль далеко не только в двигательной функции.

В исследовании также изучались генетические корреляции между возрастом начала ходьбы и другими признаками: были обнаружены отрицательные корреляции с индексом массы тела в детском и взрослом возрасте и СДВГ, что позволяет предположить, что генетические факторы, влияющие на раннее начало ходьбы, могут также пересекаться с другими физическими и поведенческими признаками.

Положительные корреляции с когнитивными показателями и структурой мозга еще больше подчеркивают взаимосвязь моторного развития и когнитивных результатов. Кроме того, визуализация мозга показала, что более высокие полигенные показатели AOW связаны с увеличением объема мозга и его складчатостью в определенных областях, критически важных для моторной и сенсорной обработки, таких как базальные ганглии и мозжечок.

Особого внимания заслуживает выявление генетического варианта в гене RBL2, который ранее был связан с редкими нарушениями нейроразвития, связанными с задержкой ходьбы. Несмотря на то, что исследование было сосредоточено на европейском происхождении детей и ретроспективном сборе данных, оно заложило основу для понимания генетических основ раннего развития наших двигательных способностей.

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