Шило на мыло или новая надежда: ученые хотят лечить алкоголизм наркотиками

Всплеск научного интереса к психоделикам меняет представление о современной психиатрии, выдвигая вещества, которые раньше были известны в основном благодаря своей сомнительной репутации, в центр внимания ученых. Так, вещество DMT, известное своим быстрым и интенсивным воздействием, теперь находится под их микроскопом из-за его возможной роли в том, чтобы помочь людям сократить потребление алкоголя.

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Об этом пишет The Conversation.

Руководителями исследования стали Ребекка Хардинг, кандидат наук, и профессор Рави Дас из отделения клинической психофармакологии Университетского колледжа Лондона. Цель их исследования, которое еще находится в активной стадии, состоит в том, чтобы проверить, может ли DMT, быстродействующий психоделик, стать полезным инструментом для снижения потребления алкоголя.

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Злоупотребление алкоголем остается одной из главных проблем общественного здравоохранения в странах, где он легален, принят в обществе и легко доступен. Хотя многим удается пить умеренно, у других формируются пагубные привычки, которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем и социальной сферой.

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Традиционные методы лечения не всегда помогают людям, которые борются с такими привычками, поэтому исследователи начали изучать альтернативные методы, которые могут по-новому изменить поведение.

DMT (диметилтриптамин) известен своим быстрым воздействием при внутривенном введении. Эффект, который наступает в течение одной-двух минут, обычно длится около десяти-двадцати минут - короткий промежуток времени по сравнению с другими психоделиками.

Несмотря на такую продолжительность действия, пользователи часто описывают свои ощущения как чрезвычайно яркие и преобразующие, часто включающие сложные визуальные схемы и ощущение входа в альтернативную реальность.

Ученых особенно интересует, может ли этот короткий и интенсивный опыт вызвать долгосрочные изменения в мозге, которые помогут людям избавиться от вредных привычек, таких как чрезмерное употребление алкоголя.

Одним из ключевых вопросов является нейропластичность - способность мозга реорганизовывать себя, образуя новые связи. Теория заключается в том, что психоделики, такие как DMT, могут создавать временное состояние, в котором мозг становится более гибким, что позволяет людям легче отказаться от старых привычек и сформировать более здоровые.

Исследовательская группа также внимательно изучает систему вознаграждения мозга, которая, как известно, становится очень чувствительной к алкогольным сигналам у людей с алкогольным расстройством. Идея заключается в том, что психоделики могут потенциально «перезагрузить» эту систему, уменьшив влияние алкоголя на мотивацию и цепь удовольствия в мозге.

Чтобы изучить эти идеи, команда разработала подробное исследование с участием сильно пьющих людей, которые хотят бросить пить. Участники трижды посещают лабораторию, где им проводят сканирование мозга с помощью фМРТ и ЭЭГ для отслеживания изменений в мозговой активности. Во время исследования они в случайном порядке получают DMT, плацебо или не психоделический препарат, который, как считается, повышает гибкость мозга, не вызывая психоделических эффектов.

Двойное слепое наблюдение гарантирует, что ни исследователи, ни участники не знают, кто из них получает то или иное лечение, что делает результаты максимально беспристрастными. Наряду со сканированием мозга участники проходят психологические обследования, чтобы отследить любые изменения в настроении, мышлении и поведении, что помогает исследователям связать активность мозга с реальными моделями употребления алкоголя.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.