Онкологическое цунами на подходе: ученые назвали самые частые виды рака у молодых людей

Все большему числу молодых людей в мире ставят диагноз, связанный с раком, и ученые пытаются понять, чем может быть вызван этот сдвиг. Новый доклад, подготовленный правительством США, показывает, что несколько видов рака все чаще встречаются у людей в возрасте до 50 лет, причем этот рост особенно заметен среди женщин.

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Об этом пишет HealthDay.

Исследование, опубликованное в журнале Cancer Discovery, проводилось под руководством Национального института рака и проанализировало более 2 миллионов его случаев у людей в возрасте от 15 до 49 лет в период с 2010 по 2019 год.

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Из 33 видов рака 14 показали рост заболеваемости хотя бы в одной из групп молодого населения. На долю женщин пришлось около 63% случаев раннего развития рака. Тим Реббек из Института рака Дана-Фарбер отметил, что эти закономерности свидетельствуют о наличии значительных глубинных факторов, и подчеркнул необходимость увеличения финансирования исследований для более глубокого изучения проблемы.

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Наиболее заметен рост заболеваемости раком молочной железы: в 2019 году число случаев этого заболевания увеличилось примерно на 4800 по сравнению с показателями 2010 года. Другие виды рака также продемонстрировали рост: рак толстой кишки увеличился примерно на 2 000 случаев, рак почки - на 1 800 случаев, а рак матки - на 1 200 случаев. В то время как большинство случаев смерти от рака в возрастной группе от 15 до 49 лет не изменилось, смертность от рака толстой кишки, матки и яичек за тот же период выросла.

Экспертам еще предстоит выяснить точные причины роста числа раковых заболеваний. Одна из главных проблем заключается в том, что изученные данные не содержали подробной информации об образе жизни людей и их доступе к медицинской помощи - факторах, которые могут влиять на риск развития рака.

Ведущий автор исследования, Мередит Шилс, отметила, что многие из этих видов рака имеют известную связь с избыточной массой тела, что делает рост числа случаев ожирения одной из основных рассматриваемых теорий.

Однако не все виды рака постоянно лишь растут в этой неутешительной статистике. На самом деле, более десятка видов рака снизились среди людей моложе 50 лет за период исследования. Наибольшее снижение наблюдалось среди рака легких и рака простаты.

Эксперты считают, что сокращение числа курящих людей, вероятно, также способствовало снижению заболеваемости раком легких, а изменения в рекомендациях по медицинскому обследованию, возможно, способствовали снижению заболеваемости раком простаты среди более молодых мужчин.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.