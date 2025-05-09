Будущее, окутанное дымом: ученые выяснили, как каннабис влияет на мужскую фертильность

По мере распространения легализации каннабиса в мире споры о его морали и законности постепенно уступают место дискуссиям о том, как он влияет на организм человека. Одним из многих вопросов, вызывающих обеспокоенность, был вопрос о том, влияет ли употребление каннабиса на мужскую фертильность, что и выяснило недавнее исследование.

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Об этом пишет ScienceAlert.

В научной работе, проведенной учеными из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета и опубликованной в журнале Andrology, были изучены образцы спермы 921 мужчины.

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Команда исследователей сосредоточилась на четырех ключевых показателях здоровья спермы: объеме, общем количестве сперматозоидов, их концентрации и подвижности. Эти показатели крайне важны, поскольку они напрямую влияют на способность мужчины стать отцом. Если сперматозоиды не могут нормально плавать или их слишком мало, то фертильность снижается.

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Проанализировав образцы, исследователи не обнаружили существенной разницы между теми, кто употребляет и не употребляет каннабис, ни в одном из этих показателей здоровья спермы. Хотя между отдельными людьми были некоторые различия, они не были достаточно большими, чтобы считаться статистически значимыми. Это говорит о том, что, по крайней мере, в этой группе мужчин употребление каннабиса не оказывает заметного влияния на их способность к оплодотворению.

Важно отметить, что в более ранних исследованиях, таких как работа, опубликованная в журнале American Journal of Epidemiology, были получены неоднозначные результаты. Некоторые из них связывали хроническое употребление каннабиса со снижением уровня тестостерона и гормональными изменениями, которые могут повлиять на качество спермы.

Другие работы связывали употребление каннабиса с ухудшением здоровья спермы в целом. Однако эти выводы не всегда были последовательными, что поддерживало научные дебаты. Последнее исследование добавляет еще один кусочек к этой головоломке, но не решает вопрос, ставя в нем точку.

В исследуемой группе около 23% участников назвали себя регулярными потребителями каннабиса, при этом менее 3% заявили, что употребляют его ежедневно. Тем не менее, исследователи не обнаружили заметного влияния на здоровье сперматозоидов, даже после корректировки других факторов, таких как индекс массы тела и употребление табака.

В то время как ТГК, основное действующее вещество каннабиса, в опытах на животных показал влияние на функцию их яичек, исследование на людях не дало таких однозначных результатов.

Исследователи подчеркивают, что для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести более масштабные и долгосрочные работы. Пока же каннабис остается областью активных изучений, когда речь заходит о его широком и долгосрочном воздействии на наше здоровье.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.