Будущее, окутанное дымом: ученые выяснили, как каннабис влияет на мужскую фертильность
По мере распространения легализации каннабиса в мире споры о его морали и законности постепенно уступают место дискуссиям о том, как он влияет на организм человека. Одним из многих вопросов, вызывающих обеспокоенность, был вопрос о том, влияет ли употребление каннабиса на мужскую фертильность, что и выяснило недавнее исследование.
Об этом пишет ScienceAlert.
В научной работе, проведенной учеными из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета и опубликованной в журнале Andrology, были изучены образцы спермы 921 мужчины.
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Команда исследователей сосредоточилась на четырех ключевых показателях здоровья спермы: объеме, общем количестве сперматозоидов, их концентрации и подвижности. Эти показатели крайне важны, поскольку они напрямую влияют на способность мужчины стать отцом. Если сперматозоиды не могут нормально плавать или их слишком мало, то фертильность снижается.
Проанализировав образцы, исследователи не обнаружили существенной разницы между теми, кто употребляет и не употребляет каннабис, ни в одном из этих показателей здоровья спермы. Хотя между отдельными людьми были некоторые различия, они не были достаточно большими, чтобы считаться статистически значимыми. Это говорит о том, что, по крайней мере, в этой группе мужчин употребление каннабиса не оказывает заметного влияния на их способность к оплодотворению.
Важно отметить, что в более ранних исследованиях, таких как работа, опубликованная в журнале American Journal of Epidemiology, были получены неоднозначные результаты. Некоторые из них связывали хроническое употребление каннабиса со снижением уровня тестостерона и гормональными изменениями, которые могут повлиять на качество спермы.
Другие работы связывали употребление каннабиса с ухудшением здоровья спермы в целом. Однако эти выводы не всегда были последовательными, что поддерживало научные дебаты. Последнее исследование добавляет еще один кусочек к этой головоломке, но не решает вопрос, ставя в нем точку.
В исследуемой группе около 23% участников назвали себя регулярными потребителями каннабиса, при этом менее 3% заявили, что употребляют его ежедневно. Тем не менее, исследователи не обнаружили заметного влияния на здоровье сперматозоидов, даже после корректировки других факторов, таких как индекс массы тела и употребление табака.
В то время как ТГК, основное действующее вещество каннабиса, в опытах на животных показал влияние на функцию их яичек, исследование на людях не дало таких однозначных результатов.
Исследователи подчеркивают, что для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести более масштабные и долгосрочные работы. Пока же каннабис остается областью активных изучений, когда речь заходит о его широком и долгосрочном воздействии на наше здоровье.
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