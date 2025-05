Травмы при беге останутся в прошлом: ученые нашли возможное спасение для бегунов

Травмы часто рассматриваются как неизбежная часть жизни при беге, и многие смиряются с ними как с издержками физических нагрузок. Но последние данные начинают опровергать эту идею, указывая на неожиданного союзника в деле профилактики травм: еду, которую бегуны кладут себе на тарелку.

Ученым известно, что правильная обувь и техника тренировок имеют решающее значение, но растущее число исследований показывает, что то, что едят бегуны, может быть не менее важно для сохранения их здоровья от травм.

В исследовании, опубликованном в Journal of Science and Medicine in Sport, учеными были собраны данные более 15 предыдущих работ, в которых приняли участие около 6 000 бегунов на дистанции.

Под руководством Эрин Колебач, врача-диетолога и магистранта Университета Южной Австралии, исследование было посвящено тому, как диета влияет на риск травм. Результаты показали четкую связь между потреблением калорий, жиров и клетчатки и вероятностью получения травмы.

Ученые выяснили, что травмированные женщины-бегуньи потребляли меньше калорий, в среднем на 449 в день, и на 20 граммов меньше жиров, чем их ровесницы без травм. Исследование также показало, что травмированные бегуньи в среднем потребляли на три грамма меньше клетчатки в день.

Эксперты, участвовавшие в исследовании, в том числе Сара Меррилл, доктор из клиники семейной медицины Скриппс-Ранч, подчеркнули преимущество исследования в сборе данных, которые позволили сделать более четкие выводы, чем когда-либо прежде.

Меррилл отметила, что понимание этих закономерностей в питании может стать переломным моментом в том, как спортсмены будут ориентироваться в вопросах профилактики травм. В то же время диетолог Яси Ансари из UCLA Health отметила, что исследование заполняет важный пробел важности питания для поддержания здоровья бегунов и прокладывает путь для будущих исследований в этой области.

Несмотря на ценный вклад, работа все же имеет свои ограничения. Рассмотренные исследования были исключительно на английском языке, и многие из них опирались на данные о рационе питания, которые, как известно, подвержены ошибкам.

Колебач подчеркнула, что различия в определении травм, составе исследуемых групп и способах отслеживания рациона затрудняют стандартизацию выводов по всем пунктам данных. Кроме того, хотя в исследовании рассматривались различные виды травм, было обнаружено, что травмы, связанные с нагрузкой на кости, в основном касаются элитных спортсменов, в то время как общие беговые травмы чаще встречаются у любителей.

Сбалансированность питания представляется особенно важной для бегунов, которые часто имеют минимальные запасы жира в организме. Меррилл объяснила, что в случаях, когда потребление калорий и жиров слишком мало, организм может начать вытягивать необходимые питательные вещества из костей и мышц, что может привести к травмам.

Колебач также отметила, что жиры являются не только источником энергии, но и играют важную роль в усвоении витаминов, которые поддерживают здоровье костей, регулируют гормоны и управляют воспалением. Клетчатка также поддерживает здоровье кишечника и может помочь уменьшить воспаление, тем самым косвенно защищая от травм.

С практической точки зрения эксперты советуют бегунам придерживаться сбалансированной диеты, соответствующей их тренировкам. Это означает обеспечение достаточного количества калорий, полезных жиров, углеводов, богатых клетчаткой, и достаточного количества белка для восстановления и поддержания работоспособности.

По мере увеличения пробега бегунам может потребоваться соответствующая корректировка рациона. Хотя общие рекомендации рассчитаны так, чтобы 50-65% дневных калорий поступало из углеводов, 20-35% - из жиров и 10-20% - из белка, консультация с врачом может помочь составить план питания с учетом индивидуальных потребностей, что обеспечит сохранение работоспособности и здоровья в долгосрочной перспективе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.