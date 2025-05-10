Эволюционный поворот навсегда разделил приматов на две группы: ученые рассказали об этом моменте

На первый взгляд, приматы легко поддаются сортировке: одни имеют хвосты и передвигаются на четвереньках, а другие двигаются с почти человеческой грацией и полностью лишены этих дополнительных придатков. Но за этой кажущейся простотой скрывается гораздо более глубокая и удивительно запутанная эволюционная история.

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Об этом пишет LiveScience.

Различия между обезьянами и приматами не просто глубокие - они отражают миллионы лет адаптации и давления окружающей среды, причем каждая группа развивалась по разным путям, которые продолжают интриговать ученых.

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Живые приматы демонстрируют четкие признаки, разделяющие их на эти две категории. Одни из них обычно имеют хвосты - иногда даже прехенильные, способные хватать как дополнительная рука, и являются четвероногими, то есть передвигаются с помощью всех четырех конечностей. Их тело построено для ловкости, конечности одинаковой длины, а позвоночник невероятно гибкий.

Географически обезьяны Старого Света обитают в Африке и Азии, а обезьяны Нового Света - в Центральной и Южной Америке, что подтверждается данными Панафриканского союза заповедников.

Обезьяны же сразу узнаваемы по отсутствию хвоста и уникальной вертикальной позе тела, которая по-научному называется «ортоградная». Их анатомия включает длинные руки и короткие ноги, идеально приспособленные как для качания по деревьям, так и, в случае с людьми, для вертикальной ходьбы.

Куратор приматов из Смитсоновского национального зоопарка, Бекки Малински, подчеркивает критический разрыв в умственных способностях между этими группами, отмечая, что обезьяны, обладая более крупным мозгом по отношению к размеру тела, демонстрируют гораздо большие когнитивные способности, чем другие приматы.

Генетически разрыв между этими группами очень древний. Серхио Альмеция из Американского музея естественной истории отмечает, что если люди и шимпанзе разделились всего 6,5-9,3 миллиона лет назад, то эволюционная развилка, отделившая приматов от обезьян, насчитывает от 23 до 34 миллионов лет.

Окаменелости из танзанийского рифтового бассейна Руква - например, частичная челюсть обезьяны и моляр обезьяны, датируемые 25,2 миллиона лет назад, - служат убедительным, хотя и неполным, доказательством этого глубокого расхождения, о чем подробно говорится в журналах Nature и Science.

Несмотря на эти научные достижения, исследователи сохраняют осторожность. И Малински, и Альмеция согласны с тем, что каждое ископаемое открытие скорее усложняет, чем проясняет ситуацию. Одна из необычных эволюционных причуд - прехенильные хвосты обезьян Нового Света, обеспечивающие им замечательную мобильность в условиях древостоя. Это отлично показывает как даже незначительные на первый взгляд анатомические особенности могут раскрыть чудеса естественного отбора.

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