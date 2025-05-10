Проблемы с почками и психикой: популярный напиток оказался опасен для подростков, заявили ученые

Они продаются в ярких банках, обещающих повышенную концентрацию внимания, безграничную энергию и высокую работоспособность. На игровых и спортивных площадках, в клубах и классах, эти напитки заняли прочную нишу, быстро став основными для молодых людей, желающих быстро взбодриться. Но за красочным брендом и приторным шипением все больше экспертов в области здравоохранения предупреждают о серьезных рисках, таящихся в каждом глотке.

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Об этом пишет MyLondon.

Врач-диетолог из Британской диетической ассоциации, Аннабель Гипп, подчеркивает, насколько сильно эти напитки могут повлиять на развивающийся организм. Гипп указывает на высокое содержание кофеина как на главного виновника, объясняя, как он может посеять хаос в организме детей и подростков. Она отметила, что регулярное употребление кофеина вызывает целый ряд опасных симптомов: повышение кровяного давления, бессонницу, головные боли и боли в желудке.

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Гипп также обратила внимание на более коварный эффект: заменяя богатые кальцием напитки, такие как молоко, эти энергетические напитки могут препятствовать развитию костей в подростковом возрасте - важнейшем периоде для формирования их прочности на протяжении всей жизни.

Важно

Такой же вкусный: физики выяснили, как приготовить идеальный кофе с меньшими затратами

Обзор 2023 года, опубликованный в журнале Nutrients, выявил еще более отрезвляющие выводы. В нем рассматривались 18 различных исследований, посвященных людям моложе 18 лет, и выяснилось, что почти половина всех зарегистрированных у них побочных эффектов приходится на сердечно-сосудистые проблемы. Они варьировались от нерегулярного сердцебиения до опасных случаев спонтанного рассечения коронарных артерий.

Осложнения со стороны почек также вызывали серьезную озабоченность ученых: они встречались в 22% случаев. В исследовании приводится особенно яркий пример 2011 года, когда у подростка возникла острая почечная недостаточность после употребления нескольких энергетических напитков - случай, указывающий на то, какую нагрузку на организм могут оказывать такие ингредиенты, как таурин, который в основном перерабатывается почками.

Психологическое воздействие энергетиков также становится все труднее игнорировать, поскольку появляется все больше доказательств, связывающих их с проблемами психического здоровья. Всестороннее исследование, опубликованное в журнале Public Health в прошлом году, проанализировало данные 57 исследований, охвативших более 1,2 миллиона детей и подростков в 21 стране.

Результаты нарисовали мрачную картину: повышенная тревожность, депрессия, стресс и даже суицидальные мысли чаще появлялись у постоянных потребителей энергетиков. Доктор Шелина Висрам из Университета Ньюкасла, один из авторов исследования, подчеркнула, что эти выводы усиливают необходимость вмешательства, рассматривая напитки как настоящую проблему общественного здравоохранения.

Давние предупреждения, похоже, остались без внимания и эксперты отметили иронию в том, что эти напитки, зачастую более дешевые, чем бутилированная вода, рекламируются как средства, повышающие работоспособность, но при этом незаметно подрывают как физическое здоровье, так и психическое благополучие, ухудшая и нашу продуктивность.

Она подчеркнула, что, несмотря на многолетнюю тревогу, которую били ученые, эти напитки остаются легкодоступными для детей, некоторым из которых всего 10 лет, что усугубляет потенциальный вред в разы.

Учитывая, что все доказательства против энергетических напитков уже собраны, эксперты как никогда громко призывают к ужесточению правил и повышению осведомленности общественности, чтобы защитить здоровье будущих поколений.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли кофе заряжает нас энергией по утрам. Исследователи предупреждают, что мы, возможно, желаем от этого напитка больше, чем он мог бы нам дать.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.