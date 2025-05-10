Популярный фрукт находится на грани вымирания: ученые рассказали об угрозе бананам

Бананы стали настолько привычными и вездесущими, что легко принять их за нечто несокрушимое — обыденный и знакомый всем фрукт, не подверженный изменениям. Но за этим утешительным образом скрывается уязвимость, о которой многие даже не подозревают. Однородность, которая делает бананы такими востребованными, также делает их целями для угроз, которые могут, в буквальном смысле, стереть их с лица Земли.

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Об этом пишет Forbes.

Вся индустрия коммерческих бананов в последние годы находится на острие генетического ножа. Почти все бананы, которые сегодня употребляются в пищу, происходят от одного генетического клона - сорта Кавендиш. Это является прямым результатом человеческого выбора в области культивирования, который отдал приоритет единообразию - одинаковому вкусу, одинаковой текстуре, одинаковому сроку хранения - а не генетической устойчивости.

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К сожалению, природа настигает нас рано или поздно, что и произошло в банановой отрасли. Почвенный грибок под названием Fusarium oxysporum f. sp. cubense Tropical Race 4 (TR4) распространяется по регионам выращивания бананов с разрушительным эффектом, заставляя ученых и фермеров бороться с до боли знакомой проблемой.

Важно

На Землю надвигается новый банановый апокалипсис: его предотвратит генетический прорыв

Банан Кавендиш стал доминировать не потому, что был самым вкусным или даже самым выносливым. Он стал королем по умолчанию после того, как его предшественник, сорт Грос Мишель, был почти полностью уничтожен ранним штаммом панамской болезни в середине XX века.

Фермерам ничего не оставалось, как перейти на Кавендиш, который на какое-то время оказался устойчив к первоначальному грибку. Но эта мера предосторожности была временной. Как и в случае с сортом Грос Мишель, бананы Кавендиш выращиваются бесполым способом, путем клонирования, что означает, что каждое растение генетически идентично. Отсутствие разнообразия делает весь вид бананов беспомощным, когда патоген, подобный TR4, находит путь внутрь.

Впервые TR4 появился в Юго-Восточной Азии и с тех пор ползет по континентам, проникая на банановые плантации от Африки до Латинской Америки. Не имея естественных генетических барьеров, способных остановить его развитие, грибок неумолимо продвигается вперед, угрожая опустошить банановые культуры в беспрецедентных масштабах.

Зависимость мира от сорта Кавендиш увеличила риск: по оценкам, 80 процентов всего экспорта бананов сейчас находится под прицелом этой грибковой угрозы. На сегодняшний день не существует широко распространенного коммерческого банана, способного эффективно противостоять TR4.

Попытки создать устойчивость к нему у вымирающего фрукта дают некоторые проблески надежды. Например, австралийские ученые разработали генетически модифицированный банан QCAV-4, способный противостоять новой грибковой атаке. Другие усилия, например Yelloway 1 компании Chiquita, направлены на то, чтобы предложить альтернативные сорта со встроенной устойчивостью.

Однако этим инновациям предстоит нелегкая борьба, связанная со сложностями регулирования и скептическим отношением общественности к генетически модифицированным продуктам. Тем временем грибок продолжает распространяться быстрее, чем эти новые сорта успевают пройти испытания, получить одобрение и высадить в масштабах, способных предотвратить катастрофу.

История с бананом, несмотря на кажущуюся простоту, служит суровым напоминанием об опасностях монокультурного земледелия. То, что случилось с бананом Грос Мишель, было не случайностью, а предостережением, которое теперь повторяется в более широких масштабах.

Если не предпринять немедленных и разнообразных мер - селекции, биотехнологий и более совершенных методов ведения сельского хозяйства, мир, возможно, вскоре будет вынужден считаться с потерей фрукта, который многие воспринимают как нечто само собой разумеющееся.

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