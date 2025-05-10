Порочный круг, из которого нереально выбраться: ученые нашли новую опасность в алкоголе

Мало что в жизни закручивается так тихо и мощно, как смесь бессонных ночей, затянувшейся грусти, непреодолимого давления и обильной порции алкоголя. Недавно ученые выяснили, что настоящие проблемы начинаются, когда они подпитывают друг друга.

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Об этом пишет ScienceAlert.

В совместном исследовании Университета Кентукки, Университета Майами и Университета штата Огайо ученые попытались выяснить, как связаны между собой эти четыре проблемы. Опросив 405 человек, которые сильно пьют и страдают от бессонницы, команда не просто рассматривала поверхностное поведение, но и углублялась в эмоциональную и психологическую сферу, которая часто сопровождает его.

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По словам психолога Джессики Уифер из Университета штата Огайо, автора исследования, опубликованно в журнале Alcohol, совпадение между бессонницей и расстройством, вызванным употреблением алкоголя, не просто распространено — оно повсеместно.

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Исследование выявило две заметные петли обратной связи. В одной из них бессонница усиливает стресс, который заставляет человека пить больше. В другом случае пьянство приводит к депрессии, что, в свою очередь, затрудняет засыпание. Хотя это всего лишь два кусочка гораздо более крупной головоломки, они дают возможность понять, как эти состояния могут усиливать друг друга, делая выздоровление практически невозможным без особой помощи.

Стресс и депрессия оказались ключевыми игроками в этом порочном круге — каждый из них служит своего рода мостом между другими проблемами, но в противоположных направлениях. Выявив эти опосредующие факторы, исследователи заявили, что в будущем планы лечения могут быть точно настроены на устранение первопричин, а не только симптомов этих проблем.

Несмотря на то, что исследование раскрывает лишь небольшую часть глобального бедствия, оно открывает возможности для более долгосрочных работ и новых разработок. Запланированные последующие наблюдения в течение следующего года могут дать больше подсказок о том, как одна проблема порождает другую. Конечная цель проста: разорвать циклы еще до того, как они начнут повторяться.

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