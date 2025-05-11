Больше чем семья: ученые узнали, какой тип людей считает своих партнеров лучшими друзьями

Когда мы называем своего партнера «лучшим другом», мало кто задумывается о том, что это значит на самом деле и насколько это важно. Согласно недавно опубликованному исследованию, люди, которые говорят подобное, закладывают в эти слова особый смысл.

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Об этом пишети PsyPost.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships под руководством Натали Пеннингтон, доцента Университета штата Колорадо, позволило взглянуть на социальную архитектуру отношений взрослых людей.

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Опираясь на данные 940 взрослых людей, состоящих в романтических отношениях, исследователи изучили, как часто люди считают своего романтического партнера лучшим другом и как это влияет на их эмоциональную близость и психологическое благополучие. Только 14,4% участников назвали своего романтического партнера «лучшим другом», хотя более трети включили его в более широкий круг своих друзей. В отличие от них, многие другие называли лучшими друзьями отдельных людей, что подчеркивает расхождение между романтическими и платоническими ролями в отношениях.

Важно

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И это расхождение далеко не просто семантическое, заявили ученые. Исследование показало, что те, кто называл своего романтического партнера лучшим другом, как правило, отмечали более сильную эмоциональную близость и большее количество общих привычек, что подчеркивает глубину повседневного взаимодействия, часто присущую только романтическим отношениям.

Однако когда речь заходила о более широких психологических преимуществах, таких как социальная поддержка, люди, имеющие лучших друзей вне отношений, сообщали о большей удовлетворенности.

Этот нюанс подтверждает конвойную модель социальных отношений, которая утверждает, что люди преуспевают, когда окружены разнообразной сетью межличностных связей, а не полагаются на одну-единственную связь для удовлетворения всех эмоциональных потребностей.

Исследование также выявило определенные демографические закономерности. Пожилые люди были несколько более склонны считать своего партнера лучшим другом, в то время как люди с более высоким уровнем дохода или состоящие в браке были менее склонны к этому.

Более того, наличие более чем одного лучшего друга не было редкостью - около четверти участников сообщили о нескольких лучших друзьях, что опровергает распространенное мнение о том, что слово «лучший» подразумевает исключительность. Такая изменчивость в том, как люди обозначают свои отношения, показывает, как современные социальные нормы продолжают размывать границы между различными типами эмоциональных связей.

Когда исследователи изучили психологические последствия этих ярлыков, обнаружился еще один нюанс. Хотя называние партнера лучшим другом коррелировало с чувством товарищества, в частности, с ощущением, что есть с кем посещать мероприятия или проводить досуг, те, кто называл лучшего друга отдельно, отмечали, что в целом чувствовали себя более социально защищенными.

Это говорит о том, что, хотя романтические партнеры могут удовлетворять многие повседневные эмоциональные потребности, более широкие сети дружеских отношений могут обеспечить нужную устойчивость, особенно во время стресса или конфликта.

Помимо статистических данных, исследование подчеркивает влияние социально-экономического контекста. Участники с меньшими финансовыми возможностями чаще опирались на романтического партнера в плане эмоциональной поддержки, часто называя его лучшим другом. Однако эти люди также были склонны сообщать о более низком уровне общего благополучия.

Напротив, люди с более высокими доходами, как оказалось, поддерживают более разнообразные социальные связи, намекая на то, что экономические привилегии могут способствовать этому.

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