Мужчина живет на одном тостовом хлебе: редкое заболевание не дает ему есть другие продукты

В мире, где кулинарный опыт часто служит социальным ритуалом, некоторые люди оказываются в ловушке крайнего неприятия пищи на биологическом уровне, не в состоянии принять участие в самых простых совместных трапезах и корни этой проблемы лежат в состоянии, которое до сих пор не понято.

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Об этом пишет New York Post.

Томас Шеридан, 35-летний житель Ливерпуля, является примером такой необычной ситуации. Диагностированный в 2023 году с расстройством избегания/ограничения приема пищи (ARFID) - состоянием, официально признанным в Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (МКБ-11) в 2022 году, Томас всю свою жизнь ограничивался белыми тостами с маслом, хлопьями Shreddies и конфетами Haribo.

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Одна только мысль о том, чтобы съесть бутерброд с яйцом или колбасой, вызывает у него висцеральную реакцию, часто приводящую к рвоте. Его состояние привело к значительной потере веса, социальной изоляции и невозможности сохранить работу, поскольку традиционная рабочая среда часто вращается вокруг общих перекусов.

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ARFID характеризуется стойким нарушением приема пищи, которое приводит к значительной потере веса, дефициту питательных веществ, зависимости от пищевых добавок или заметному нарушению психосоциального функционирования.

В отличие от других расстройств пищевого поведения, ARFID не связано с проблемами образа тела, а часто обусловлено сенсорной чувствительностью, страхом перед неблагоприятными последствиями, такими как удушье, или общим отсутствием интереса к еде. Опыт Томаса отражает эти симптомы, поскольку он описывает неспособность пробовать новые продукты именно из-за непреодолимой тревоги и физических реакций.

Традиционные методы лечения ARFID включают когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), семейную терапию и диетологическое консультирование. Однако эти методы оказались для Томаса малоэффективными. Теперь он обратился к гипнотерапии - методу, который показал свою эффективность в борьбе с подсознательными страхами, связанными с ARFID.

Гипнотерапия может быть эффективной, особенно у детей, помогая им пересмотреть свои отношения с едой и уменьшить беспокойство, связанное с приемом пищи. Томас надеется, что она позволит ему наслаждаться едой в кругу семьи и вести более нормальный образ жизни.

Распространенность ARFID трудно определить, но осведомленность о нем растет. В Великобритании благотворительная организация Beat, занимающаяся проблемами расстройств пищевого поведения, сообщила о семикратном увеличении числа звонков, связанных с ARFID, за пять лет, что подчеркивает необходимость лучшего распознавания и вариантов лечения этого осложнения.

Несмотря на это, многие люди с ARFID, как Томас, пытаются найти эффективную поддержку, часто сталкиваясь с непониманием и отсутствием специализированной помощи из-за малоизученности расстройства.

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