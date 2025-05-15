Исследование: ученые не выявили связи между выкидышами и вакцинами от COVID-19

Опасения по поводу потенциального риска для беременности, в частности страх выкидыша, долгое время подогревали нерешительность вакцинации среди беременных, несмотря на растущее количество доказательств обратного. Недавнее исследование предлагает обнадеживающие данные, которые могут помочь наконец-то развеять эти страхи.

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Об этом пишет NewsMax.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Сангини Шета, доцентки Йельской школы медицины и опубликованном в журнале Obstetrics and Gynecology, ученые проанализировали электронные медицинские карты 296 женщин с выкидышами и 592 женщин, родивших живых детей.

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Исследование не выявило связи между получением вакцины COVID-19 и повышенным риском выкидыша. Это было справедливо независимо от количества полученных доз вакцины, а также от того, какая вакцина была введена — Pfizer-BioNTech или Moderna.

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Доктор Шет подчеркнула важность этих результатов, заявив: "Мы надеемся, что данные, подобные нашим, дают все больше уверенности будущим матерям в том, что вакцина безопасна, и что мы увидим, как показатели вакцинирования будут расти". Ее комментарии отражают общее мнение медицинского сообщества о безопасности вакцины COVID-19 во время беременности.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) рекомендуют вакцинацию COVID-19 для беременных, ссылаясь на повышенный риск, который COVID-19 представляет собой в ее период, включая такие опасные осложнения, как преждевременные роды, мертворождение и тяжелые заболевания матери. Несмотря на эти рекомендации, уровень вакцинации среди беременных женщин остается ниже желаемого, отчасти из-за дезинформации и опасений по поводу безопасности вакцины, подчеркнули авторы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина COVID-19 безопасна для беременных. Медицинские работники продолжают пропагандировать вакцинацию как важнейший шаг в защите здоровья матери и плода, даже после официальной отмены последней пандемии.

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Для многих будущих матерей основой их беспокойства по поводу вакцины COVID-19 стала ее новизна и первоначальное исключение беременных женщин из клинических испытаний. Отсутствие прямых данных создавало вакуум, в котором могли процветать спекуляции, что привело к широко распространенным предположениям о том, что неизвестное может быть потенциально вредным. В период беременности, когда даже повседневные вещества тщательно проверяются на безопасность, идея внедрения новой вакцины вызвала сильные сомнения, особенно когда первые сообщения в интернете преувеличивали редкие неблагоприятные исходы без контекста.

Кроме того, глубоко личные и эмоциональные переживания, связанные с потерей ребенка, усиливали эти опасения. Выкидыш, часто окутанный неловким молчанием врачей и невнятными объяснениями его истоков, стал главной причиной беспокойства. Не имея четких, заблаговременных заверений от надежных медицинских источников, многие беременные чувствовали себя спокойнее, отказываясь от вакцинации — даже когда данные все чаще показывали, что риски от самого вируса COVID-19 были гораздо серьезнее.

Дополнительные исследования лишь подтверждают безопасность вакцинации COVID-19 во время беременности. Например, отчет CDC, в котором приняли участие более 40 000 беременных женщин, не выявил повышенного риска преждевременных родов или низкого веса при рождении, связанного с вакцинацией. Кроме того, исследование, проведенное в Онтарио, показало, что вакцинация против SARS-CoV-2 не связана с выкидышами, даже после учета различных факторов риска.

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