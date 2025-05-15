Оздоровили печень и победили опасную болезнь: ученые испытали новый метод лечения органа

В процессе постоянного балансирования внутри человеческого тела некоторые гормоны делают гораздо больше, чем мы подозреваем. Один из них, называемый FGF21, недавно привлек внимание ученых своей удивительной ролью в борьбе с серьезным заболеванием печени.

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Об этом пишет University of Oklahoma.

Гормон FGF21 вырабатывается в печени, но не только там, а еще и общается с мозгом. И то, что происходит дальше, как выяснили исследователи, может иметь большое значение для людей, страдающих от растущей проблемы со здоровьем - жировой болезни печени.

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В новом исследовании, проведенном под руководством доктора Мэтью Поттхоффа из Университета Оклахомы и опубликованном в журнале Cell Metabolism, рассматривалась работа FGF21 у мышей с жировой болезнью печени. Это заболевание, известное также под названием MASLD, возникает, когда в печени накапливается жир.

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Со временем состояние больных может ухудшиться и даже привести к печеночной недостаточности. В ходе исследования, когда в организме подопытных мышей повышался уровень FGF21, он посылал в мозг сигналы, которые помогали печени очиститься. Причем ученые заметили, что у мышей не только уменьшилось количество жира в печени, но и начали заживать рубцы в печеночной ткани, известные как фиброз.

Вместо того чтобы лечить печень напрямую, гормон в основном использует мозг для передачи инструкций. Мозг, действуя как центр управления, затем посылает сообщения печени, чтобы изменить ее работу. Такое взаимодействие помогло уменьшить количество жира и улучшить общее ее состояние, несмотря на то, что мыши по-прежнему питались по диете, которая обычно вызывает проблемы.

FGF21 действует аналогично другому известному гормону, используемому в препаратах для лечения диабета и для похудения, под названием GLP-1. Оба гормона производятся в разных частях тела - GLP-1 в кишечнике, а FGF21 - в печени, но оба они говорят мозгу, что нужно внести изменения, которые влияют на то, как организм использует энергию. Этот метод использования мозга в качестве посредника оказывается очень эффективным для управления жиром в организме и другими связанными с ним проблемами.

Жировая болезнь печени встречается чаще, чем многие из нас думают: ею страдают около 40% людей во всем мире, говорят исследователи. На данный момент в США одобрено только одно лекарство для лечения ее более продвинутой формы, MASH. Поэтому открытие того, как работает FGF21, может стать переломным моментом в борьбе с этим недугом.

Лучшее понимание этого гормона может помочь ученым создать новые лекарства, которые будут более точными, безопасными и, возможно, даже более мощными в борьбе с болезнями печени в будущем.

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