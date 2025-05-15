Даже небольшая порция соли способна навредить сердцу: ученые выяснили, как этого избежать

Среди диетических привычек ключевую роль играет потребление натрия, которое часто отходит на второй план по сравнению с более заметными элементами рациона. Недавние исследования указали на влияние его потребления на здоровье сердечно-сосудистой системы, показав, что даже умеренная корректировка может принести значительную пользу.

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Об этом пишет News Medical.

В комплексном исследовании, проведенном учеными из Медицинского центра Beth Israel Deaconess, изучалось влияние снижения потребления натрия и диеты DASH на сердечно-сосудистый риск.

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Диета DASH, сокращенно от Dietary Approaches to Stop Hypertension - это план питания, разработанный на основе исследований Национального института здоровья для профилактики и снижения высокого кровяного давления. В ней особое внимание уделяется употреблению большого количества фруктов, овощей, цельного зерна, постных белков, таких как птица и рыба, и молочных продуктов с низким содержанием жира, при этом сокращая количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахаров и особенно натрия.

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Богатая такими питательными веществами, как калий, кальций, магний и клетчатка, ключевыми элементами для здоровья сердца, диета DASH ограничивает красное мясо и сладости, способствуя сбалансированному подходу к питанию, поддерживающему сердечно-сосудистое здоровье.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Cardiology, приняли участие 412 взрослых с повышенным артериальным давлением, но без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний. Участники были рандомизированы для следования либо диете DASH, либо обычной американской диете, каждая из которых предусматривала различное потребление натрия: высокое, среднее и низкое. В течение 12 недель оценивалось изменение 10-летнего риска развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ASCVD).

Ученые выяснили, что как диета DASH, так и сокращение потребления натрия независимо друг от друга способствовали снижению риска развития ASCVD. В частности, сокращение потребления натрия привело к снижению риска на 9,4%, а соблюдение диеты DASH - на 5,3%. Примечательно, что сочетание диеты DASH с низким потреблением натрия дало наиболее существенный эффект, что привело к снижению 10-летнего риска ASCVD на 14,1%.

Важным аспектом исследования стало разное воздействие, наблюдаемое среди различных демографических групп. Наибольшая польза от снижения уровня натрия и диеты DASH наблюдалась среди женщин, темнокожих взрослых и людей с гипертонией II стадии. Это позволило ученым предположить, что целенаправленные диетические вмешательства могут сыграть решающую роль в устранении неравенства в состоянии здоровья и улучшении результатов в группах населения с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти выводы подтверждают важность проработки рациона питания до мельчайших деталей, чтобы избежать опасных для жизни осложнений. Придерживаясь диеты, богатой полезными для сердца продуктами, и ограничивая потребление натрия, люди могут не бояться атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, которые развиваются при других стратегиях питания. Такие изменения образа жизни, хотя и кажутся скромными, способны оказать значительное влияние на здоровье каждого, считают исследователи.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти метод лечения гипертонии, не требующий принимать таблетки до конца жизни. Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.