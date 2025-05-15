Генетические аномалии: ученые обнаружили необычную черту у рыжих котов

Любителей кошачьих в научных кругах давно озадачивала одна их особенность: преобладание оранжевого цвета шерсти у самцов. Хотя яркий оттенок нравится многим, генетический механизм, лежащий в его основе, оказался настоящим сюрпризом для исследователей.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Кюсю, выявили мутацию в гене Arhgap36 на Х-хромосоме, которая является виновником такого доминирующего яркого окраса.

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Найденная учеными мутация приводит к повышенной экспрессии Arhgap36 в пигментных клетках, в результате чего вырабатываются красновато-желтые пигменты, которые придают кошкам их характерный оранжевый мех.

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Генетическая основа этого признака связана с половыми хромосомами. Самцы кошек обладают одной Х- и одной Y-хромосомой. Если Х-хромосома несет оранжевую мутацию, то кошка будет иметь полностью оранжевую шерсть. У самок, имеющих две Х-хромосомы, для того чтобы шерсть была полностью оранжевой, необходимо, чтобы обе хромосомы несли мутацию, объяснил доктор Кристофером Кейлином из Стэнфордского медицинского центра.

Если мутация присутствует только в одной Х-хромосоме, то случайная инактивация одной Х-хромосомы в каждой клетке во время развития приводит к смешению оранжевых и других пятен, в результате чего образуется калико или черепаховый окрас, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

И это явление, похоже, характерно только для домашних кошек. У других млекопитающих с оранжевым окрасом, таких как тигры или орангутанги, за окраску отвечают другие гены, не связанные с половыми хромосомами. Ген Arhgap36, ранее связанный с нейронными и гормональными функциями у млекопитающих, до этих исследований не был связан с пигментацией.

Несмотря на новое понимание генетической основы оранжевой шерсти, стереотип о том, что оранжевые кошки особенно озорные или ласковые, остается анекдотичным. Исследователи не обнаружили существенных различий в таких органах, как мозг или надпочечники, между оранжевыми и неоранжевыми кошками. Доктор Кейлин предполагает, что поведенческие черты, приписываемые оранжевым кошкам, могут быть связаны с преобладанием у них мужского пола, а не с самой мутацией Arhgap36.

Необычность рыжих кошек заключается в том, что их оранжевый мех обусловлен совершенно неожиданным геном - таким, который никогда не был связан с окрасом ни у одного другого млекопитающего. В то время как другие оранжевые животные используют хорошо известные гены пигментации, которые работают одинаково независимо от пола, кошки полагаются на "секретное оружие". Эта причудливая генетическая установка, встречающаяся только у домашних кошек, делает их единственным в своем роде исключением в мире животных на сегодняшний день.

Это открытие не только проливает свет на генетику окраса кошачьей шерсти, но и открывает возможности для дальнейших исследований того, как конкретные проявления генов могут влиять на физические черты животных и людей. Пока ученые продолжают разбираться в сложностях данных механизмов, подобные находки углубляют наше понимание сложного и неочевидного процесса, определяющего уникальность животного мира.

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