Фторосодержащие препараты "все": FDA собирается запретить их продажу из-за опасности для детей

Рутинная мера по профилактике здоровья, считавшаяся полезной, оказалась под пристальным вниманием врачей. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о планах убрать с рынка концентрированные фторсодержащие препараты для детей, отпускаемые по рецепту.

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Об этом сообщается на сайте FDA.

В отличие от средств местного применения, таких как зубная паста или ополаскиватели, эти препараты проглатываются и никогда не получали одобрения FDA. Возникла обеспокоенность тем, что они могут нарушить развивающийся микробиом кишечника у детей - важнейший элемент их здоровья в раннем возрасте.

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Комиссар FDA доктор Мартин Макари подчеркнул важность соблюдения правил безопасности, заявив: «Лучший способ предотвратить кариес у детей - избегать чрезмерного употребления сахара и соблюдать гигиену зубов, а не изменять микробиом ребенка».

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Агентство установило дату 31 октября для завершения обзора безопасности и периода публичных комментариев, после чего будут приняты соответствующие меры по изъятию этих продуктов.

В систематическом обзоре, опубликованном в журнале Nutrition Reviews, изучалось влияние фтора на микробиоту кишечника. Он показал, что воздействие фтора может изменять состав и разнообразие микробных сообществ кишечника, потенциально влияя на метаболизм и иммунные реакции организма. Эти результаты особенно важны для младенцев и детей младшего возраста, чей микробиом кишечника еще только формируется.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший выразил решительную поддержку инициативе FDA, объединив ее с более широкими усилиями по обеспечению более здоровой окружающей среды для детей. Он отметил: «Прекращение использования фторида для приема внутрь давно назревало», подчеркнув важность этого решения для сохранения здоровья и развития детей.

Хотя фтор признан учеными и врачами за свою роль в профилактике кариеса путем укрепления зубной эмали, такой способ его применения теперь находится под вопросом. Местное применение по-прежнему одобряется, но системное потребление через пищевые добавки пересматривается из-за потенциального риска для здоровья.

Это событие отражает растущую тенденцию переоценки давних медицинских практик в свете появляющихся новых научных данных, указывающих на их сомнительные преимущества. По мере того как этот запрет продвигается вперед, основное внимание FDA по-прежнему уделяется тому, чтобы профилактические меры не нанесли случайного ущерба общему здоровью, особенно уязвимых групп населения, таких как дети.

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