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Технологии и наука

Опаснейший рак поддался лечению: ученые назвали препарат, помогающий бороться с глиобластомой

мозг, клетка
Фото: Unsplash | Чтобы подтвердить свои выводы, ученые обследовали еще дополнительные 379 пациентов после первых результатов

Глиобластома долгое время не поддавалась эффективному лечению, обрекая тысячи людей, больных ею. Несмотря на агрессивные меры, медиана выживаемости пациентов составляла около 12-14 месяцев, однако последнее исследование выяснило, что обычный препарат, традиционно используемый для лечения судорог и нервных болей, может повысить эти шансы.

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Об этом пишет eCancer.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, Джошуа Бернсток и его команда из Mass General Brigham проанализировали данные 693 пациентов с ГБМ. Они отметили, что средняя продолжительность жизни людей, получавших габапентин после операции, составила 16 месяцев по сравнению с 12 месяцами для тех, кто не получал препарат.

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Чтобы подтвердить эти выводы, команда сотрудничала с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, обследовав еще 379 пациентов. Вторая когорта показала еще более выраженное преимущество от использования препарата: пациенты, принимавшие габапентин, прожили в среднем 20,8 месяца, в то время как у тех, кто не принимал препарат, выживаемость составила 14,7 месяца.

В совокупности эти данные, полученные от более чем 1000 пациентов, подчеркивают значительную связь между применением габапентина и длительной выживаемостью пациентов с ГБМ, заявили ученые.

Механизм, лежащий в основе этого эффекта, по-видимому, связан с тромбоспондином-1 (TSP-1), белком, участвующим в развитии нейронных цепей. Предыдущие исследования показали, что опухоли ГБМ используют нейронные сигнальные пути для стимулирования своего роста, и TSP-1 играет в этом процессе ключевую роль.

Габапентин, ингибируя TSP-1, может нарушить это взаимодействие между опухолью и нейроном, тем самым препятствуя прогрессированию опухоли. В ходе исследования у пациентов, получавших габапентин, наблюдался более низкий уровень TSP-1 в сыворотке крови, что позволяет говорить о нем, как о потенциальном биомаркере реакции на лечение.

Хотя эти результаты многообещающие, к ним следует подходить с осторожным оптимизмом, предупредили авторы. Ретроспективный характер исследования означает, что причинно-следственная связь не может быть окончательно установлена. Для подтверждения эффективности габапентина в этой новой роли и изучения тонкостей его взаимодействия с TSP-1 необходимы рандомизированные клинические испытания.

Тем не менее, перспектива повторного применения существующего, хорошо переносимого препарата для лечения такого опасного и сложного заболевания открывает широкие возможности для будущих исследований и потенциальных терапевтических стратегий против ГБМ.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.