Опаснейший рак поддался лечению: ученые назвали препарат, помогающий бороться с глиобластомой

Глиобластома долгое время не поддавалась эффективному лечению, обрекая тысячи людей, больных ею. Несмотря на агрессивные меры, медиана выживаемости пациентов составляла около 12-14 месяцев, однако последнее исследование выяснило, что обычный препарат, традиционно используемый для лечения судорог и нервных болей, может повысить эти шансы.

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Об этом пишет eCancer.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, Джошуа Бернсток и его команда из Mass General Brigham проанализировали данные 693 пациентов с ГБМ. Они отметили, что средняя продолжительность жизни людей, получавших габапентин после операции, составила 16 месяцев по сравнению с 12 месяцами для тех, кто не получал препарат.

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Чтобы подтвердить эти выводы, команда сотрудничала с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, обследовав еще 379 пациентов. Вторая когорта показала еще более выраженное преимущество от использования препарата: пациенты, принимавшие габапентин, прожили в среднем 20,8 месяца, в то время как у тех, кто не принимал препарат, выживаемость составила 14,7 месяца.

В совокупности эти данные, полученные от более чем 1000 пациентов, подчеркивают значительную связь между применением габапентина и длительной выживаемостью пациентов с ГБМ, заявили ученые.

Механизм, лежащий в основе этого эффекта, по-видимому, связан с тромбоспондином-1 (TSP-1), белком, участвующим в развитии нейронных цепей. Предыдущие исследования показали, что опухоли ГБМ используют нейронные сигнальные пути для стимулирования своего роста, и TSP-1 играет в этом процессе ключевую роль.

Габапентин, ингибируя TSP-1, может нарушить это взаимодействие между опухолью и нейроном, тем самым препятствуя прогрессированию опухоли. В ходе исследования у пациентов, получавших габапентин, наблюдался более низкий уровень TSP-1 в сыворотке крови, что позволяет говорить о нем, как о потенциальном биомаркере реакции на лечение.

Хотя эти результаты многообещающие, к ним следует подходить с осторожным оптимизмом, предупредили авторы. Ретроспективный характер исследования означает, что причинно-следственная связь не может быть окончательно установлена. Для подтверждения эффективности габапентина в этой новой роли и изучения тонкостей его взаимодействия с TSP-1 необходимы рандомизированные клинические испытания.

Тем не менее, перспектива повторного применения существующего, хорошо переносимого препарата для лечения такого опасного и сложного заболевания открывает широкие возможности для будущих исследований и потенциальных терапевтических стратегий против ГБМ.

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