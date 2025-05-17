Жуткая тайна "кровавой пещеры": ученые нашли место ритуальных убийств древних майя

Обнаруженная в 1990-х годах, жуткая подземная пещера оставалась практически неизученной, пока недавние исследования не пролили свет на ее мрачное прошлое. Они выяснили, что эта пещера была местом ритуальных человеческих жертвоприношений, которые совершала цивилизация майя, чтобы умиротворить свое божество дождя.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

В густых джунглях северной Гватемалы, под древним городом майя Дос Пилас, находится пещера с названием, столь же зловещим, как и ее история: Куэва-де-Сангре, или "Кровавая пещера".

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На ежегодной встрече Общества американской археологии биоархеолог Мишель Блюз из Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе, США, представила результаты исследования пещеры. Ее команда обнаружила более 100 фрагментированных человеческих костей, как взрослых, так и несовершеннолетних, разбросанных по полу пещеры.

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На этих останках учеными были обнаружены следы посмертной травмы, что указывает на то, что повреждения были получены именно в момент смерти. Сами кости были не закопаны, а оставлены обнаженными, что говорит о ритуальном захоронении, а не о традиционной погребальной практике.

Судебный антрополог Эллен Фрикано из Западного университета здравоохранения проанализировала скелетные повреждения. Она обнаружила на костях характерные следы, такие как скошенные надрезы на черепах и бедренных костях, которые, вероятно, были сделаны инструментами, похожими на топоры. Эти находки подтверждают теорию преднамеренного расчленения в рамках жертвенных церемоний.

Недоступность пещеры в сезон дождей из-за наводнений предполагает, что эти ритуалы были приурочены к засушливым месяцам, считают ученые. Они также полагают, что жертвы были подношениями Чааку, богу дождя майя, чтобы обеспечить достаточное количество осадков для выращивания урожая. Наличие таких ритуальных предметов, как обсидиановые лезвия и красная охра, лишь подтверждает церемониальный характер этого места.

Расположение же некоторых костей, например, сложенных в стопку черепных крышек, указывает на структурированную ритуальную практику. Такое продуманное "украшение" пространств пещеры позволило ученым предположить, что майя приписывали различным частям тела особые символические значения в рамках своих жертвенных обрядов.

Проводимые в настоящее время анализы ДНК призваны раскрыть больше информации о личности и происхождении людей, принесенных в жертву в Куэва-де-Сангре. Эти исследования могут дать более глубокое представление о социальной и культурной динамике древней цивилизации майя, в частности о ее религиозных практиках и общественных иерархиях.

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