Семья заразилась опасным грибком в пещерах: что стало источником болезни

Некоторые впечатления остаются с нами надолго после окончания отпуска - солнечные ожоги, сувениры, случайное пищевое отравление. Но мало кто ожидает, что вернется домой с потенциально смертельной легочной инфекцией. Так случилось с семьей американцев, когда их поездка в Коста-Рику превратилась в медицинское расследование, привлекшее несколько департаментов здравоохранения США.

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Об этом пишет IFLScience.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) был впервые уведомлен 17 января 2025 года, после того как у шести взрослых и шести детей появились симптомы, характерные для гистоплазмоза, вскоре после экскурсии в пещеры Венадо в Коста-Рике.

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Ранее эти пещеры были связаны с отдельной вспышкой, в которой участвовал 51 инфицированный человек. Согласно отчету CDC, все пострадавшие члены семьи имели «прямой контакт с пометом летучих мышей», когда ползали по узким проходам. Единственный человек, оставшийся здоровым, вообще отказался от похода в пещеру.

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Симптомы проявились между 8 и 19 днями после контакта и включали головную боль, лихорадку, ночной пот, боли в мышцах и общее истощение - симптомы, характерные для многих болезней. Один взрослый был даже госпитализирован, когда сканирование показало признаки рака легких.

Лечение было разным: одним пациентам назначали антибиотики, другим - кортикостероиды, а одному - подавляющее кашель средство. Сходство симптомов данной болезни с более знакомыми заболеваниями часто задерживает диагностику, особенно если не учитывается история путешествий, как это было в данном случае.

Гистоплазмоз вызывается вдыханием спор грибка Histoplasma capsulatum, который обитает в среде, обогащенной птичьим или летучим пометом. Эти споры могут передаваться воздушно-капельным путем, если их потревожить, например, во время экскурсий по пещерам или строительных работ.

Хотя у многих людей, подвергшихся воздействию споры, симптомы никогда не проявляются, те, у кого они проявляются, могут страдать от гриппоподобного заболевания, а в редких случаях оно может стать очень опасным для жизни. Болезнь может привести к хроническому заболеванию легких и даже распространиться на головной и спинной мозг у людей с ослабленной иммунной системой.

Центр по контролю и профилактике заболеваний начал расследование, чтобы отследить и определить масштабы заражения. Они обнаружили, что предыдущие случаи, связанные с тем же местом, не послужили достаточным предупреждением для будущих туристов. Теперь в отказ от туров включаются предупреждения о грибковом риске, а в марте был выпущен совет по общественному здравоохранению, предупреждающий путешественников.

Хотя гистоплазма чаще всего ассоциируется с долинами рек Миссисипи и Огайо в США, международные поездки в регионы, где она процветает, представляют собой растущую проблему. По оценкам, от 60 до 90 процентов людей, живущих в регионах с высоким риском заражения, в какой-то момент своей жизни подвергались этому заболеванию, причем большинство из них даже не подозревали об этом.

Но замкнутые, плохо проветриваемые пространства, такие как пещеры, богатые экскрементами летучих мышей, могут значительно повысить этот риск. Знание местности перед тем, как заказать экскурсию, может оказаться не менее важным, чем упаковка солнцезащитного крема при походе на пляж в жару, предупреждают врачи.

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