Весы часто лгут нам: врач указала на ключевую ошибку в процессе взвешивания

Человек может взвеситься в 8 утра и снова в 8 вечера, и только потом обнаружить, что его тело, казалось бы, набрало или потеряло несколько килограммов без видимых причин. Такой необычный перепад имеет под собой ряд причин, о которых рассказали врачи.

Related video

Об этом пишет BBC Science Focus.

Весы не лгут, но они могут вводить нас в заблуждение без контекста. Этот своеобразный феномен, который часто ошибочно воспринимается как признак неудачи или успеха в достижении целей в области здоровья, связан скорее с биологическими приливами и отливами, чем с набором или потерей жира. Ежедневные изменения веса могут казаться неустойчивыми, но их причины глубоко укоренены в системах организма, которые спокойно работают.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Доктор Ниш Манек, врач общей практики и медицинский педагог, раскрыла эту загадку, указав на воду как на одного из главных виновников. Поскольку вода составляет примерно 60 процентов человеческого тела, незначительные изменения в гидратации, например, соленый ужин или богатая углеводами еда, могут задержать больше воды в тканях, временно склонив чашу весов в сторону увеличения. Гормональные сдвиги, особенно во время менструации, могут вызвать аналогичные эффекты, которые часто проходят в течение нескольких дней без вмешательства.

Важно

Высокий уровень сахара оказался не связанным с ожирением: что нашли ученые в нашем мозге

То, что поступает в организм, также буквально влияет на вес, просто потому что оно еще не вышло из него, говорит Манек. Поздний прием пищи, даже если он полезен, все равно добавляет массу, которую пищеварительная система еще не переработала. Этот пищевой вес является преходящим, исчезая по мере переваривания пищи, но он может на мгновение подтолкнуть цифры вверх. Скорость этого процесса значительно варьируется от человека к человеку, в зависимости от здоровья пищеварительной системы и метаболизма.

Физические упражнения тоже могут создать иллюзию быстрого изменения веса. После интенсивной тренировки организм теряет воду через пот, что приводит к кратковременному снижению веса. Однако во время восстановления мышц организм может удерживать лишнюю воду, что приводит к его временному увеличению, предупреждает Манек.

В течение нескольких недель или месяцев наращивание мышц может даже привести к долгосрочному увеличению веса, в то время как реальные запасы жира уменьшаются, что делает весы ненадежным инструментом для отслеживания фитнес-прогресса.

Пищеварительная система вносит еще один слой колебаний. Движения кишечника, или их отсутствие, могут изменить вес человека кардинально. Запор, обезвоживание или недостаточное количество клетчатки могут повлиять на частоту очищения организма от отходов, поэтому время взвешивания играет не меньшую роль, чем диета или уровень активности.

Даже алкоголь оставляет свой след как в нашем теле, так и на показателях весов. Сначала обезвоживая организм и вызывая обманчивое снижение веса, он вызывает эффект компенсации на следующий день, когда организм цепляется за любую лишнюю воду. Этот эффект бумеранга маскирует реальность стабильного уровня жира и вводит в заблуждение тех, кто отслеживает прогресс только по цифрам.

Такой вес может колебаться до 2 килограммов в течение одного дня, причем большая часть этого колебания связана с жидкостью и пищеварительными процессами, а не с жиром, что нужно учитывать при корректировке питания и образа жизни, основываясь на показателях весов.

Ранее Фокус писал про недавно найденный ген ожирения. Ученые подтвердили, что в лишнем весе не всегда виновата плохое питание.

А так же Фокус писал про глобальную проблему, возникающую из-за ожирения. Люди с такой проблемой были склонны пропускать гораздо больше работы из-за проблем со здоровьем по сравнению со своими сверстниками с нормальным весом, причем количество прогулов увеличивается вместе с тяжестью ожирения

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.