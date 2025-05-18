Мясо ГМО коров завоевывает рынки: как говядина ангус изменила мир навсегда

Говядина Ангус, некогда находившаяся на грани безвестности, превратилась в основной продукт кулинарии, украшающий меню и мясные прилавки по всему миру. В основе ее популярности лежит не просто история успеха брендинга, а свидетельство скрупулезной науки и стратегической селекции, которые позволили пересмотреть сами стандарты качества мяса.

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Об этом пишет ABC News.

В 1978 году произошел переломный момент, когда консорциум владельцев ранчо, обеспокоенных снижением качества говядины, совместно с учеными учредил программу Certified Angus Beef (CAB). В рамках этой инициативы было введено десять строгих критериев, учитывающих такие факторы, как мраморность, зрелость и упругость мышц, чтобы обеспечить постоянную нежность и вкус каждого отруба. С тех пор эти стандарты стали эталонами, влияющими на практику производства говядины во всем мире.

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Центральное место в программе CAB занимает мраморность - внутримышечный жир, который придает говядине сочность и вкус. Для объективного измерения нежности в отрасли используется тест на силу сдвига Уорнера-Брацлера, который определяет силу, необходимую для разрезания вареного мяса. Более низкие показатели силы сдвига указывают на более нежное мясо, что соответствует предпочтениям потребителей в отношении сочных стейков.

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Экономический эффект от внедрения генетики ангусов в стада крупного рогатого скота весьма значителен. Исследование, проведенное в 2023 году австралийской компанией Angus Australia, показало, что в течение десяти лет прибыль предприятий по производству говядины с использованием признаков породы ангус увеличилась как минимум на 116 000 долларов. Этот финансовый стимул привел к тому, что более половины стада крупного рогатого скота в одной лишь Австралии теперь имеет ангусскую родословную.

Однако доминирование ангусской говядины сталкивается с проблемами, особенно в регионах, где процветает брабантский скот благодаря своей жароустойчивости и устойчивости к болезням. Чтобы преодолеть этот разрыв, ученые исследуют генетические адаптации, такие как ген "slick", который обеспечивает более короткую и гладкую шерсть, способствующую терморегуляции.

Этот ген, первоначально выявленный у крупного рогатого скота породы сенепол, в настоящее время внедряется в другие породы, чтобы повысить их устойчивость к жарким климатическим условиям.

Развитие технологий редактирования генов, таких как CRISPR, открывает многообещающие возможности для дальнейшего совершенствования признаков крупного рогатого скота. Точно изменяя определенные гены, исследователи стремятся вывести крупный рогатый скот, который будет не только более продуктивным, но и лучше приспособленным к стрессам окружающей среды.

Такие страны, как Аргентина и Бразилия, уже начали внедрять эти технологии, относясь к генетически модифицированным животным так же, как и к тем, которые были выведены традиционными методами, что ускоряет интеграцию полезных свойств в популяции скота.

Эволюция говядины ангусской породы от борющейся породы до мирового стандарта является примером синергии между научными инновациями и сельскохозяйственной практикой. По мере того как отрасль продолжает внедрять генетические достижения науки в своих животных, основное внимание по-прежнему уделяется производству высококачественной, устойчивой говядины, отвечающей требованиям разнообразных и разборчивых потребителей.

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