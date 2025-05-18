Ученые нашли причину вечной усталости некоторых людей: ею оказалось незаметное осложнение

В течение многих лет транзиторные ишемические атаки (ТИА), обычно называемые "мини-инсультами", считались кратковременными, не имеющими последствий этапами. Однако новые исследования показывают, что последствия ТИА могут сохраняться дольше, чем считалось ранее, проявляясь в виде постоянной усталости.

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Об этом пишет American Academy of Neurology.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, проливает свет на этот феномен. В исследовании, проведенном доктором Борисом Модрау и его командой из Университетской больницы Ольборга в Дании, приняли участие 354 человека среднего возраста 70 лет, перенесших ТИА.

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Участники заполнили анкеты для оценки усталости в течение двух недель после ТИА, а также через три, шесть и двенадцать месяцев после нее. Результаты исследования показали, что 61% сообщили о значительной усталости вскоре после события, и примерно 54% продолжали испытывать усталость в каждой последующей контрольной точке в течение года.

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При этом исследование не выявило существенных различий в визуализации мозга между теми, кто испытывал длительную усталость, и теми, кто ее не испытывал, что говорит о том, что усталость не была напрямую связана с видимыми повреждениями мозга. Однако среди участников, которые сообщали о продолжительной усталости, в два раза чаще встречались случаи тревоги или депрессии, что указывает на возможный психологический компонент в сохранении этого симптома.

Эти результаты опровергают традиционное представление ученых о ТИА как о мимолетных осложнениях без долгосрочных последствий. Они подчеркивают важность наблюдения за пациентами на предмет наличия у них длительных симптомов, таких как усталость, которые могут существенно повлиять на качество жизни.

Доктор Модрау настоял на необходимости того, чтобы медицинские работники своевременно распознавали и устраняли эти симптомы, поскольку раннее вмешательство может облегчить продолжительность длительной усталости и помочь избежать других ее последствий.

Ученые побуждают медицинскую сферу к переоценке протоколов лечения после ТИА, чтобы включить в них оценку усталости и поддержку психического здоровья. Признавая возможность долгосрочных последствий, медицинские работники смогут лучше поддерживать пациентов на пути к выздоровлению, считают авторы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.