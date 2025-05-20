Сотрясение несет в себе скрытую угрозу нашему здоровью: ученые выяснили, как ее избежать

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Об этом пишет HealthDay.

Хотя многие люди восстанавливаются после сотрясения мозга в течение нескольких недель, у значительного числа возникают затяжные симптомы, которые незаметно нарушают повседневную жизнь. Эти остаточные явления, часто незаметные, могут проявляться в виде замедленной реакции, проблем с равновесием и общего чувства неустойчивости.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Лори Кинг, профессора неврологии в Орегонского университета науки и здоровья, проливает свет на важность своевременного вмешательства. В работе, опубликованной в журнале Physical Therapy & Rehabilitation Journal, приняли участие более 200 человек, перенесших сотрясение мозга.

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Исследование показало, что у тех, кто начал физиотерапию в течение недели после травмы, быстрее и значительнее улучшились показатели равновесия и времени реакции по сравнению с теми, кто отложил терапию на шесть недель. Кинг отметил, что пациенты часто сообщают, что чувствуют себя хорошо, но при проведении специальных тестов на равновесие испытывают дискомфорт, что указывает на глубинные проблемы.

Ученые подчеркнули критическое окно возможностей, которым стали примерно два месяца после травмы, в течение которых начало физиотерапии может существенно повлиять на результаты восстановления. Отсрочка терапии после этого периода может привести к тому, что мозг начнет использовать компенсаторные механизмы, такие как чрезмерная зависимость от визуальных подсказок для поддержания равновесия, которые могут быть менее эффективными и потенциально вредными в условиях плохой видимости.

Участники исследования прошли шестинедельную реабилитационную программу, направленную на развитие равновесия, упражнения для шейного отдела позвоночника и сердечно-сосудистого здоровья. Те, кто начал лечение раньше, сообщили о меньшем количестве симптомов и быстрее восстановили контроль над равновесием, чем их коллеги, которые отложили вмешательство.

Это говорит о том, что ранняя физиотерапия не только ускоряет выздоровление, но и повышает качество реабилитации за счет устранения основных причин проблем с равновесием и координацией, заявили авторы.

Важным аспектом исследования являлся акцент на вестибулярной системе - механизме внутреннего уха, отвечающем за равновесие. Исследование показало, что ранняя терапия помогает восстановить вестибулярную функцию более эффективно, в то время как отсроченная терапия заставляет пациентов больше зависеть от визуальных подсказок, что приводит к более "неаккуратному" контролю равновесия. Такая зависимость от зрения при поддержании равновесия может быть проблематичной, особенно в условиях, когда визуальная информация ограничена.

Учитывая эти данные, медицинским работникам рекомендуется незамедлительно направлять пациентов на физиотерапию, если симптомы сотрясения мозга сохраняются дольше обычного периода восстановления, считают исследователи.

Раннее вмешательство может предотвратить развитие дезадаптивных компенсаторных стратегий и снизить риск последующих травм. Такой подход является ответом на важность распознавания и устранения неочевидных, но значительных последствий сотрясений мозга для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.