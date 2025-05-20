"Шестое чувство" оказалось тайным кукловодом: ученые рассказали, как оно управляет нами
Тонкий внутренний ритм, который часто понимается нами как простое "чутье", может быть более влиятельным в формировании моральных решений, чем считалось ранее. Недавнее исследование показало, что люди, настроенные на свои телесные ощущения, с большей вероятностью сделают этический выбор даже без явных социальных подсказок.
Об этом пишет PsyPost.
Этот вывод следует из исследования, проведенного под руководством Хакджин Кима, профессора факультета психологии из Корейского университета и опубликованного в журнале The Journal of Neuroscience. Исследователи изучали связь между интероцепцией - осознанием внутренних телесных состояний, и принятием моральных решений.
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Участники с повышенным уровнем интероцепции были склонны делать выбор в моральных дилеммах в соответствии с предпочтениями большинства, что указывает на подсознательную согласованность с общественными ценностями.
Чтобы выяснить это, учеными были проведены два этапа с участием студентов корейских университетов. На первом 74 участника столкнулись с 48 моральными дилеммами, например, с выбором, стоит ли пожертвовать одним человеком ради спасения нескольких других. Они также заполнили опросники, оценивающие их интероцептивное сознание, и прошли сканирование мозга в состоянии покоя.
На втором этапе 30 участников выполняли задание по подсчету ударов сердца, измеряя свою способность воспринимать внутренние телесные сигналы без внешних подсказок. Результаты обоих исследований показали, что участники с более высоким уровнем интероцептивной осведомленности принимали моральные решения в более тесном соответствии с групповым консенсусом, особенно в сценариях, где отсутствовали четкие этические принципы.
Данные визуализации мозга позволили исследователям получить дополнительные сведения. Функциональная магнитно-резонансная томография в состоянии покоя выявила специфические паттерны мозговой активности, связанные с интероцептивным осознанием и моральной согласованностью.
В частности, повышенная активность в медиальной префронтальной коре (МПФК) - области, связанной с саморефлексией и социальной оценкой, коррелировала с более высоким уровнем интероцептивного сознания. И наоборот, снижение активности в прекунеусе, вовлеченном в мысли, связанные с собой, и внутренний мониторинг, были связаны с большим отклонением от группового консенсуса при принятии моральных решений.
Эти результаты позволяют предположить, что наши внутренние телесные сигналы играют определенную роль в формировании моральных интуиций, которые соответствуют общественным ожиданиям. Исследователи предполагают, что повышенная интероцептивная осведомленность позволяет людям более эффективно усваивать социальные нормы, направляя поведение таким образом, чтобы способствовать социальной гармонии и уменьшению конфликтов.
Хотя исследование предлагает ценные сведенья в этой сфере науки, у него есть и ограничения. Опора на сканирование мозга в состоянии покоя означает, что данные отражают базовую нейронную активность, а не реакцию во время активного принятия решений. Кроме того, однородная выборка студентов корейских университетов ставит под сомнение возможность обобщения полученных результатов в разных культурах и возрастных группах.
Сама же научная работа подчеркивает сложную связь между телесным осознанием и моральным познанием, показывая, что наше чувство добра и зла может быть глубоко укоренено в физиологических сигналах, которые мы воспринимаем внутри себя, а не только в этических устоях, построенных обществом.
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