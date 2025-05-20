Ученые нашли замену болезненной диагностике рассеянного склероза: что придет ей на смену

На протяжении десятилетий диагностика рассеянного склероза (РС) была сложным процессом, часто включающим болезненные процедуры, которые могли не принести результата. Однако недавно ученые выяснили простой и неинвазивный способ, который может выявить болезнь так же эффективно.

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Об этом пишет University of Nottingham.

Для выявления признаков заболевания пациенты часто подвергаются люмбальной пункции - иглу вводят в нижнюю часть позвоночника, чтобы собрать спинномозговую жидкость. Этот метод, хотя и информативен, не лишен недостатков, включая боль, потенциальные осложнения и возможность получения неубедительных результатов.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Ноттингемского университета, предлагает многообещающую альтернативу такому способу обнаружения РС. Исследование, опубликованное в журнале Neurology Open Access, показывает, что специализированная магнитно-резонансная томография может эффективно диагностировать его всего за восемь минут, потенциально устраняя необходимость в люмбальных пункциях.

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Ключевым моментом в этом исследовании стало использование МРТ с Т2 взвешанным изображением - метода, который позволяет выявить поражения белого вещества мозга, расположенные вокруг вен, известный признак РС. Исследователи разработали диагностический критерий, получивший название «правило шести», согласно которому наличие шести и более таких поражений подтверждает диагноз РС без необходимости анализировать все поражения.

В течение 18 месяцев каждый пациент в исследовании проходил как специализированную МРТ-сканирование, так и традиционную люмбальную пункцию. Результаты показали, что метод «правила шести», основанный на МРТ, надежно подтверждает диагноз РС, совпадая с результатами люмбальной пункции или превосходя их по точности. Эта неинвазивная методика не только упрощает диагностический процесс, но и повышает комфорт и безопасность пациента.

Внедрив этот метод диагностики на основе МРТ, системы здравоохранения, такие как Национальная служба здравоохранения (NHS), смогут добиться значительной экономии средств, а пациенты смогут быстрее получить диагноз, потенциально на три месяца раньше, и избежать дискомфорта и рисков, связанных с люмбальными пункциями, заявили ученые. Профессор Никос Евангелу, ведущий автор исследования, подчеркнул потенциал улучшения результатов лечения пациентов и распределения ресурсов в системе здравоохранения.

Данное исследование основывается на результатах предыдущих исследований, проведенных в Ноттингеме и США, и вносит свой вклад в растущий консенсус в медицинском сообществе. Международный комитет по диагностике рассеянного склероза недавно официально признал, что метод МРТ, предложенный ноттингемской командой, является достаточным для диагностики рассеянного склероза, делая люмбальную пункцию ненужной во многих случаях.

Поскольку в одной лишь Великобритании по данным ученых рассеянным склерозом страдают около 150 000 человек, совершенствование методов диагностики имеет решающее значение в глобальной медицине. Внедрение этой быстрой, неинвазивной методики МРТ представляет собой значительный шаг вперед в лечении пациентов, предлагая более быстрый и удобный путь к лечению.

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