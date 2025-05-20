Парализованные конечности снова смогут двигаться: что помогло ученым совершить такой прорыв

Едва уловимый сдвиг мысли теперь может прокатиться по позвоночнику, вызывая движение в парализованных конечностях, которые раньше не подчинялись командам мозга. Эта концепция, некогда относившаяся к области научной фантастики, становится все ближе к реальности благодаря новому исследованию ученых.

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Об этом пишет HealthDay.

В исследовании, опубликованном в Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе под руководством инженера-биомедика Исмаэля Сеаньеза изучили этот феномен. Семнадцать участников без повреждений спинного мозга надели ЭЭГ-капсулы для регистрации активности мозга, когда они двигали или представляли, как двигают ногами.

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Полученные данные обучали декодер различать активные и воображаемые движения. Дешифратор даже смог предсказать намерение движения даже при отсутствии физического движения, вызывая внешнюю стимуляцию спинного мозга для создания реального сигнала для ноги.

Новый подход использует сходство между сигналами мозга во время реальных и воображаемых движений. Сосредоточившись на намерениях, а не на действиях, система позволяет обойтись без физических действий для обучения декодера, что является важным преимуществом для людей с параличом. Неинвазивный характер метода, использующего внешние электроды для записи ЭЭГ и стимуляции спинного мозга, повышает его потенциал для клинического применения, считают авторы.

Функциональная электростимуляция (FES), которая использует низкоэнергетические электрические импульсы для вызывания мышечных сокращений, уже давно применяется в различных реабилитационных процессах. Интеграция же FES с интерфейсами мозг-компьютер может повысить эффективность терапии при серьезнейших травмах спинного мозга.

В перспективе исследовательская группа намерена разработать универсальный декодер, способный интерпретировать двигательные намерения самых разных людей в разных состояниях. Такой инструмент упростит процесс реабилитации, избавит от необходимости индивидуального обучения декодера и потенциально ускорит сроки восстановления.

Данное исследование представляет собой значительный шаг на пути к восстановлению подвижности людей, пострадавших от травм спинного мозга. Переводя мысли в движение с помощью неинвазивных манипуляций, оно открывает новые возможности для реабилитации неподвижных больных и углубляет понимание ученых о способности мозга к адаптации и восстановлению с помощью техники.

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