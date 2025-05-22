Пчелы столкнулись с самой большой угрозой их существованию: что обнаружили ученые

В тихом гуле лугов и мягком трепете крыльев пчелы долгое время занимались своей важной работой, оставаясь практически незамеченными человеком. Однако под этим безмятежным фасадом ученые обнаружили новые угрозы для их существования, а следовательно и для всего человечества.

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Об этом пишет University of Reading.

В недавнем отчете Bee:wild, научной инициативы Re:wild, учеными было выделено двенадцать новых угроз, способных усугубить сокращение численности опылителей в течение ближайших 5-15 лет. Кроме того, потрясения, вызванные конфликтами, такими как война в Украине, привели к сокращению разнообразия сельскохозяйственных культур, лишив опылителей разнообразных источников пищи в разные сезоны, заявили авторы.

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Одновременно с этим в многочисленных европейских ульях было обнаружено загрязнение микропластиком, что привело к попаданию в среду обитания пчел синтетических материалов, таких как полиэтилентерефталат. Искусственное освещение в ночное время еще больше усугубляет проблему, сокращая количество ночных посещений цветов опылителями на 62%, тем самым нарушая важнейшую деятельность по опылению.

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Было установлено, что загрязнители воздуха, включая озон и оксиды азота, также негативно влияют на выживание, размножение и рост опылителей. Кроме того, широко распространенное использование сельскохозяйственных стоков, насыщенных антибиотиками, и сложных пестицидных смесей — так называемых "пестицидных коктейлей", создает значительные риски, даже если отдельные химические вещества находятся в пределах установленных законом норм безопасности.

Профессор Саймон Поттс из Университета Рединга, ведущий автор доклада Bee:wild, подчеркивает необходимость раннего вмешательства: "Выявление новых угроз и поиск способов защиты опылителей на ранней стадии — ключ к предотвращению дальнейшего серьезного сокращения численности".

В отчете не просто были перечислены угрозы, но и предложены практические решения. Среди них ученые выделили:

Введение более строгих правил использования антибиотиков.

Содействие переходу на электромобили для снижения уровня загрязнения воздуха.

Селекция культур, обладающих повышенным содержанием пыльцы и нектара.

Проектирование солнечных парков, богатых цветущими растениями, которые послужат местом обитания опылителей.

Инновационные подходы, такие как лечение с помощью РНК-интерференции (RNAi), также освещались учеными в связи с их потенциалом для борьбы с вредителями без вреда для полезных насекомых.

Доктор Дипа Сенапатхи, соавтор доклада и заместитель председателя Научно-консультативного совета Bee:wild, выделила особую важность коллективных действий: "Чтобы справиться с этими угрозами, потребуются усилия всех. Мы должны поддерживать, управлять и улучшать наши естественные среды обитания, чтобы создать безопасные места для этих существ." Она выступает за индивидуальные действия, такие как выращивание садов, благоприятных для опыления, наряду с политическими реформами, направленными на то, чтобы различные ландшафты, от частных садов до общественных мест, стали благоприятной средой для опылителей.

Поскольку проблемы, с которыми сталкиваются опылители, становятся все более сложными и опасными, для их решения требуются согласованные усилия всех людей, сообществ и политиков. Признавая взаимосвязь между нашими действиями и миром природы, мы сохраняем надежду обратить вспять процесс сокращения численности опылителей и обеспечить процветающее будущее для них и, как следствие, для нас самих, считают авторы отчета.

Ранее Фокус писал о прорыве в защите медоносных пчел. США впервые одобрили вакцину от смертельной болезни этих насекомых.

Также Фокус писал о том, как ученые проверили утверждения о массовом вымирании пчел на Земле. Они рассказали о масштабах сокращения популяции пчел, последствиях этого для человека и альтернативных способах опыления.