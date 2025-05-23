Альцгеймер может проявиться уже в 20 лет: ученые рассказали, на что обращать внимание

Болезнь Альцгеймера долгое время считалась состоянием, возникающим в поздние годы нашей жизни. Однако новые исследования показывают, что семена когнитивного спада могут быть посеяны гораздо раньше, потенциально за десятилетия до появления каких-либо заметных симптомов.

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Об этом пишет Prevention.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet Regional Health - Americas, изучило возможность раннего выявления болезни Альцгеймера, проанализировав данные Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков и взрослых. В ходе этой масштабной работы люди отслеживались от подросткового возраста до взрослой жизни, в основном в возрасте от 24 до 44 лет.

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Участники прошли ряд когнитивных тестов, включая такие задания, как немедленное и отсроченное запоминание слов, а также тест на обратный счет. В дополнение к этим оценкам были взяты образцы крови для анализа генетических маркеров и других биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера.

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Результаты показали, что люди с более высокими показателями по шкале факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, старения и заболеваемости деменцией (CAIDE - индекс, учитывающий такие факторы, как возраст, образование, артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела, физическая активность и наличие аллеля APOE e4) как правило, хуже справлялись с когнитивными задачами. Это позволило ученым предположить, что факторы риска, обычно ассоциируемые с болезнью Альцгеймера, могут начать влиять на когнитивные функции гораздо раньше, чем считалось ранее.

Хотя аллель APOE e4 является хорошо известным генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера у пожилых людей, его наличие не оказало существенного влияния на когнитивные показатели в более молодой когорте исследованных. Это говорит о том, что генетическая предрасположенность может со временем взаимодействовать с другими факторами риска, постепенно влияя на когнитивное здоровье, считают авторы.

Доктор Клиффорд Сегил, невролог из медицинского центра Providence Saint John's Health Center в Санта-Монике, Калифорния, выделил особую важность раннего выявления и профилактики болезни. Он отмечает, что, хотя не существует точного теста, позволяющего предсказать развитие болезни Альцгеймера у молодых людей, оценка факторов риска и ведение здорового образа жизни могут сыграть решающую роль.

Эти выводы исследователей показывают важность проактивных мер для поддержания здоровья мозга. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы, а также умственная активность через образование и социальные взаимодействия - все это стратегии, которые могут способствовать когнитивной устойчивости. Приобретая такие привычки в раннем возрасте, люди могут потенциально снизить риск снижения когнитивных способностей, связанных с болезнью Альцгеймера, считают ученые.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.