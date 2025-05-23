Стереотипы оказались неправдивыми: ученые нашли настоящую причину развития подагры

На протяжении веков подагру карикатурно считали болезнью индульгенции - недугом, предназначенным для тех, кто чрезмерно увлекается вредной пищей и винами. Однако новое исследование ученых опровергает этот вековой стереотип, показывая, что генетика играет гораздо более значительную роль в развитии подагры, чем считалось ранее.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Международная группа исследователей под руководством профессора Тони Мерримана из Университета Отаго проанализировала генетические данные 2,6 миллиона человек, в том числе 120 295 человек с диагнозом «подагра». В результате комплексного геномного исследования ассоциаций (GWAS), опубликованного в журнале Nature Genetics, было выявлено 377 локусов, связанных с этим заболеванием, 149 из которых ранее не были описаны.

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Подагра проявляется, когда повышенный уровень мочевой кислоты в крови приводит к образованию кристаллов мононатриевой ураты, которые откладываются в суставах и вызывают интенсивную воспалительную реакцию.

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Исследование необычной взаимосвязи: влияние подагры на мозг и развитие деменции

Исследование показало участие в этом процессе определенных генов, в частности генов, регулирующих NLRP3 inflammasome - компонент иммунной системы, реагирующий на отложение кристаллов. Это не только проясняет патофизиологию подагры, но и открывает возможности для целенаправленного терапевтического вмешательства, считают авторы.

Исследование также указало на возможность применения существующих лекарств для лечения подагры. Например, тоцилизумаб, препарат, который в настоящее время используется для лечения ревматоидного артрита, воздействует на рецепторы интерлейкина-6 и может быть эффективен для борьбы с воспалением, связанным с подагрой.

Ошибочное представление о том, что подагра является исключительно следствием образа жизни, привело к стигматизации и задержке лечения для многих больных. Установив сильную генетическую основу заболевания, исследование призвано развеять эти мифы и побудить людей обращаться за медицинской помощью без стыда и колебаний. Такой сдвиг в восприятии крайне важен, особенно в условиях, когда распространенность подагры продолжает расти во всем мире.

Этот обширный генетический анализ не только пересмотрел само понимание этиологии подагры, но и проложил путь к более персонализированным и эффективным стратегиям лечения, которые могут появиться в будущем. Признание генетических факторов играет важную роль в борьбе с растущим влиянием этого заболевания и снятии необоснованной стигмы, которая долгое время сопровождала его, заявили ученые.

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