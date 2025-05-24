Сон оказался вреден для мозга в определенной ситуации: что обнаружили ученые

На протяжении многих лет нам твердили высыпайться, чтобы поддерживать оптимальное здоровье. Но новые исследования показывают, что, возможно, существует переломный момент, когда больше сна может серьезно навредить нам.

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Об этом пишет UT Health San Antonio.

Недавнее исследование показало, что сон по девять и более часов за ночь может быть связан со снижением когнитивных способностей, особенно у людей, страдающих от симптомов депрессии.

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В исследовании, проведенном учеными Техасского университета в Сан-Антонио и опубликованном в журнале Alzheimer’s and Dementia, были проанализированы данные 1 853 участников Фрамингемского исследования сердца - долгосрочного общинного исследовательского проекта в Массачусетсе. Участники в возрасте от 27 до 85 лет, не страдавшие деменцией и инсультом, получили представление о том, как продолжительность сна коррелирует с когнитивными функциями, такими как память, визуально-пространственные навыки и исполнительные функции.

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Результаты исследования показали, что те, кто спал девять и более часов, демонстрировали более низкие когнитивные показатели по сравнению с теми, у кого продолжительность сна была меньше. Эта связь была более выражена у людей, сообщавших о депрессивных симптомах, независимо от того, принимали ли они антидепрессанты.

Первый автор исследования и руководитель клинических исследовательских проектов в Институте Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний, Ванесса Янг, подчеркнула потенциальные последствия этих результатов. Она отметила, что те, кто долго спит, чаще сообщают о симптомах депрессии, что позволяет предположить, что продолжительность сна может быть модифицируемым фактором риска снижения когнитивных способностей в этой группе населения.

Автор исследования доктор Судха Сешадри добавила, что ассоциации между продолжительным сном и снижением когнитивных способностей были сильнее у людей с депрессивными симптомами, что подчеркивает сложную взаимосвязь между сном, расстройствами настроения и здоровьем мозга.

Результаты исследования согласуются с рекомендациями Глобального совета по здоровью мозга, который призывает взрослых людей стремиться к семи-восьми часам сна в сутки для поддержания когнитивного благополучия.

Как недостаточный, так и избыточный сон был связан с нарушениями в различных когнитивных областях, включая память и внимание. Однако связь между продолжительностью сна и когнитивными функциями имеет свои нюансы, и такие факторы, как депрессия, играют важную роль в ослаблении этих эффектов.

Хотя сон жизненно важен для здоровья мозга, больше - не всегда лучше. Данное исследование подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к нему, особенно для людей, страдающих от депрессивных симптомов. Понимание и устранение факторов, влияющих на продолжительность и качество сна, может позволить снизить риски, связанные со снижением когнитивных способностей, считают авторы.

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Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.