Пингвины Адели стали последней надеждой Антарктиды: от чего они защищают весь регион

На огромных ледяных просторах Антарктиды, где воздух чист, а ландшафт нетронут, несмотря на наступающее глобальное потепление, ученые обнаружили причину, защищающую этот регион от таких последствий. Ей, внезапно, оказались продукты жизнедеятельности пингвинов.

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Об этом пишет NewScientist.

Исследование, обнаружившее такую уникальную защиту окружающей среды, проведенное под руководством Мэтью Бойера, докторанта Хельсинкского университета, и опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, было посвящено колонии из примерно 60 000 пингвинов Адели в районе аргентинской станции Марамбио на Антарктическом полуострове.

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Исследователи измерили концентрацию аммиака в воздухе с подветренной стороны от колонии животных и обнаружили, что его уровень взлетел до 13,5 частей на миллиард — более чем в 1000 раз выше базовых измерений. Ученые выяснили, что аммиак, образующийся из богатого азотом гуано пингвинов, взаимодействует с сернистыми соединениями, выделяемыми морским фитопланктоном, ускоряя образование аэрозольных частиц, которые служат ядрами для облачных капель.

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Наличие дополнительных ядер конденсации облаков приводит к увеличению облачного покрова, который может отражать солнечный свет от поверхности Земли, оказывая охлаждающее воздействие на регион. При этом повышенный уровень аммиака сохранялся и в течение нескольких недель после миграции пингвинов, что говорит о значительном и продолжительном влиянии их гуано на атмосферу окружающей среды.

Пингвины Адели, которых часто считают милыми из-за их внешнего вида и окраса, похожего на смокинг, демонстрируют удивительно напористую манеру поведения. Несмотря на свои скромные размеры, они вступают в схватку с гораздо более крупными противниками, включая тюленей и крупных морских птиц, защищая свои гнезда и потомство. Их смелость распространяется и на взаимодействие с людьми: исследователи сообщали о случаях, когда эти пингвины подходили к ним и даже наносили удары ластами, демонстрируя бесстрашие, которое не соответствует их маленьким габаритам.

Помимо дерзкого поведения, пингвины Адели известны своим уникальным способом гнездования. Они строят гнезда, используя камни, которые не только обеспечивают прочную структуру, но и приподнимают гнездо над уровнем земли, чтобы предотвратить затопление от таяния снега. Эти камни очень желанны для пингвинов, что приводит к частым кражам среди соседей. Самцы часто воруют камни из ближайших гнезд, чтобы улучшить свое собственное, что приводит к постоянному обмену "строительным материалом", подчеркивающему конкурентную природу их размножающихся колоний.

Обнаруженное учеными охлаждающее территории явление не ограничивается Антарктидой. Подобные эффекты наблюдались и в Арктике, где выбросы аммиака из колоний морских птиц были связаны с образованием облаков, способствующих региональному похолоданию.

Исследование, проведенное учеными и опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что аммиак из выделений синицы в Арктике усиливал облачность летом, что приводило к эффекту охлаждения, который компенсирует часть потепления, вызванного углекислым газом.

Выводы исследователей свидетельствуют о том, что колонии пингвинов, благодаря своим естественным биологическим процессам, могут помогать регулировать климат в своей среде. Однако в условиях, когда изменение климата угрожает популяциям пингвинов и их среде обитания, этот естественный механизм охлаждения может оказаться под угрозой, считают авторы.

Пока ученые продолжают разбираться в подобных неочевидных и хрупких сложностях климатической системы Земли, роль пингвиньего гуано в формировании облаков служит человечеству напоминанием о взаимосвязи самых разных аспектов жизни животных и окружающей среды. Даже самые неприметные элементы природы могут оказывать далеко идущее влияние на судьбу нашей планеты.

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