Популярнейшие в мире детские завтраки оказались опасными: что обнаружили в них ученые

Яркие коробки, мультяшные персонажи и обещания вкусовых откровений уже давно сделали хлопья для завтрака основным завтраком детей во многих семьях. Однако под красочной упаковкой скрывается опасность, которую недавно обнаружили ученые.

Related video

Об этом пишет CBS News.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые из Университета Кентукки и Университета штата Луизиана проанализировали 1200 детских сухих завтраков, представленных или измененных в период с 2010 по 2023 год. Результаты показали, что общее количество жиров в порции увеличилось на 33,6%, а содержание натрия выросло на 32,1%, с 156,0 мг до 206,1 мг.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Содержание сахара в подобных завтраках также увеличилось на 10,9%, а белка и пищевых волокон — важнейших питательных веществ для роста и стабильного пищеварения, уменьшилось. Белок снизился в среднем с 1,97 до 1,69 г на порцию, а клетчатка — с 3,82 до 2,84 г.

Важно

Лишенные внимательности: ученые выяснили, что дети пандемии совсем не различают эмоций

Эти изменения в питании свидетельствуют о тенденции к приоритету вкуса над здоровьем, что может способствовать развитию детского ожирения и долгосрочных сердечно-сосудистых рисков в глобальном масштабе, считают ученые.

Авторы исследования отметили, что многие хлопья теперь больше напоминают десерты, чем сбалансированные варианты завтрака, а некоторые порции превышают 45% от дневной нормы сахара, рекомендованной Американской ассоциацией сердца для детей.

Несмотря на эти опасения, не все хлопья созданы одинаковыми. Эксперты по питанию рекомендуют выбирать хлопья с высоким содержанием цельного зерна, клетчатки и низким содержанием сахара. Такие завтраки предлагают более здоровые альтернативы без необходимости отказа от них. Кроме того, если дополнить хлопья фруктами или орехами, это повысит их питательную ценность.

Для оценки этих тенденций в исследовании использовались данные Глобальной базы данных новых продуктов компании Mintel, которая отслеживает запуск продуктов питания и напитков. Хотя конкретные бренды не были раскрыты, общие закономерности подчеркивают необходимость большей прозрачности и разработки более здоровых продуктов в пищевой промышленности.

Поскольку завтрак остается одним из важнейших приемов пищи для поддержания энергии и концентрации детей, эти данные в очередной раз акцентируют внимание на важности осознанного выбора продуктов питания. Родителям и воспитателям рекомендуется внимательно изучать этикетки с информацией о них и выбирать хлопья, которые поддерживают здоровье и благополучие их детей, а не скрывают вредящий состав под сладкой оберткой.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том, как шум вокруг аспартама затмил более опасный и распространенный канцероген. Пока весь мир беспокоится об аспартаме, другой, более опасный канцероген, метил эвгенол, тихо таится в наших повседневных продуктах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.