Хирурги совершили невозможное, пересадив человеку мочевой пузырь: как им это удалось

За последние десятилетия хирургия совершила множество прорывов, спасая все больше жизней с каждым новым шагом вперед. Недавно ученые совершили еще один рывок, пересадив орган, который ранее считался «невозможным для пересадки», проведя для этого уникальную операцию.

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Об этом пишет Keck Medicine of USC.

Человеческое тело, вновь имеющее функционирующий мочевой пузырь, может показаться простой обыденностью, но для 41-летнего Оскара Ларрайнзара это стало кульминацией новаторского медицинского достижения. 4 мая 2025 года хирурги Медицинского центра Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана провели первую в мире успешную трансплантацию человеческого мочевого пузыря, подарив новую надежду пациентам с тяжелыми нарушениями функции мочевого пузыря.

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Сложная восьмичасовая процедура, проведенная в ходе клинического испытания, проходила под руководством доктора Индербира Гилла, заведующего кафедрой урологии Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, и доктора Нимы Нассири, директора программы по пересадке васкуляризированных композитных аллотрансплантатов мочевого пузыря Калифорнийского университета.

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Их сотрудничество, длившееся четыре года, включало разработку новой хирургической техники, проведение доклинических испытаний и получение необходимых разрешений от регулирующих органов. Операция была частью клинического испытания UCLA, направленного конкретно на изучение новых способов лечения пациентов с нефункционирующим мочевым пузырем.

История болезни Ларрайнзара была сложной. Во время лечения рака он лишился большей части мочевого пузыря, а затем из-за рака почек ему удалили обе почки, что привело к семи годам зависимости от диализа. Во время трансплантации хирурги сначала имплантировали донорскую почку, а затем мочевой пузырь, соединив их для восстановления функции мочеиспускания. Новая почка сразу же начала вырабатывать мочу, избавив пациента от необходимости дальнейшего диализа.

Традиционные методы лечения тяжелой дисфункции мочевого пузыря часто предполагают использование участка кишечника пациента для создания резервуара для мочи, что может привести к таким осложнениям, как инфекции и проблемы с пищеварением. Трансплантация мочевого пузыря, напротив, предлагает более естественное решение, потенциально снижающее эти риски.

Однако проблемы такой операции также остаются весомыми, включая необходимость пожизненной иммуносупрессии для предотвращения отторжения органа и неопределенность в отношении долгосрочной функциональности пересаженного мочевого пузыря.

Успех этой процедуры не только представляет собой значительное достижение в урологической хирургии, но и расширяет возможности трансплантации органов, которые уже включают в себя почки, печень, сердце, легкие, поджелудочную железу и кишечник. По мере продолжения исследований эта операция может проложить путь к новым методам лечения и улучшить качество жизни пациентов с опасными заболеваниями самых разных органов.

Для Ларрайнзара трансплантация означает не просто важную медицинскую победу. Работа хирургов дала ему возможность вновь почувствовать себя нормальным человеком и более полно участвовать в жизни своей семьи. Его случай является свидетельством того, что инновации в медицине способны изменить жизнь людей даже там, где ранее это считалось невозможным.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.