Ученые создали линзы с "суперзрением": в чем заключается их уникальность

Ученые разработали контактные линзы, которые позволяют пользователям воспринимать свет в ближнем инфракрасном диапазоне, что дает людям возможность получить "суперзрение". Технология людей не просто дает возможность отлично видеть в темноте, но и может стать спасением для дальтоников.

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Об этом пишет Cell.

Исследование, проведенное под руководством нейробиолога Тянь Сюэ из Китайского университета науки и технологий, было опубликовано в журнале Cell. В новейшие линзы встроены наночастицы, поглощающие ближний инфракрасный свет (длина волн от 800 до 1600 нанометров) и излучающие его в виде видимого для человека света (длина волн от 380 до 750 нанометров).

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Наночастицы встроены в гибкие, нетоксичные полимеры, используемые в мягких контактных линзах, что устраняет необходимость во внешних источниках питания, что позволило авторам добиться автономии при использовании устройства.

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Первые испытания на мышах показали, что те из них, кто носил линзы, могли воспринимать инфракрасный свет, о чем свидетельствовало их предпочтение темных ящиков, вместо освещенных инфракрасными лучами. Дальнейшие эксперименты с людьми показали, что они также могут обнаруживать мерцающие инфракрасные сигналы и определять их направление. Способность воспринимать эти сигналы усиливалась, когда участники закрывали глаза, что объясняется большей прозрачностью век для ближнего инфракрасного света по сравнению с видимым.

Помимо ночного зрения, исследователи изучили потенциал этих линз для помощи людям с дальтонизмом. Модифицировав наночастицы таким образом, чтобы они преобразовывали определенные длины инфракрасных волн в различные видимые цвета, например, 980 нм в синий, 808 нм в зеленый и 1532 нм в красный, линзы могли бы помочь пользователям различать цвета, которые они раньше не могли воспринимать.

Хотя текущая версия линз может обнаруживать инфракрасное излучение от светодиодных источников, они еще недостаточно чувствительны, чтобы улавливать инфракрасный свет более низкой интенсивности. Кроме того, близость линз к сетчатке ограничивает разрешение изображения. Чтобы решить эту проблему, команда разработала носимую стеклянную систему с использованием той же технологии наночастиц, обеспечивающую более высокое разрешение инфракрасного зрения.

Это достижение открывает возможности для применения в сфере безопасности, спасательных операций и борьбы с контрафактом, где мерцающий инфракрасный свет может быть использован для передачи информации, считают авторы. Более того, оно демонстрирует потенциал неинвазивных носимых устройств для расширения сенсорных возможностей как здоровых людей, так и тех, кто страдает от различных осложнений.

Ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

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