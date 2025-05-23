Ученые развенчали самые популярные мифы о кофе: какие из них не прошли проверку наукой

Притягательность утренней чашки кофе, исходящей паром - это ритуал, которым дорожат многие. Однако, несмотря на свою популярность, кофе часто окружен ложными представлениями, которые могут затуманить наше понимание его истинного воздействия. Последние научные исследования развеяли некоторые из этих самых устойчивых мифов.

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Об этом пишет Popular Science.

Для начала, среди некоторых людей распространено мнение, что в кофе темной обжарки содержится больше кофеина, чем в светлых сортах. Однако исследование, проведенное Меган Фуллер и Нини З. Рао из Университета Томаса Джефферсона, опровергает это мнение. Их работа , опубликованная в журнале Scientific Reports, показало, что кофе средней обжарки содержит более высокую концентрацию кофеина по сравнению с темной обжаркой при заваривании в одинаковых условиях.

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Это говорит о том, что процесс обжарки, в результате которого зерна темнеют, может снижать содержание кофеина, что опровергает идею о том, что более яркий вкус соответствует более сильному кофеиновому заряду, а большую роль играет сам сорт, вне зависимости от цветовых или вкусовых качеств.

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Еще один распространенный миф - о том, что употребление кофе может замедлить рост детей. Доктор Рой Ким, детский эндокринолог из Кливлендской клиники, опровергает это заблуждение, утверждая, что "кофеин не оказывает существенного влияния на рост ребенка". Хотя он может действовать как подавитель аппетита, нет никаких научных доказательств, связывающих употребление кофе с замедлением роста у детей.

Тем не менее, важно отметить, что чрезмерное потребление кофеина детьми может привести к нарушениям сна и другим проблемам со здоровьем, поэтому в их возрасте необходимо соблюдать особую умеренность.

Идея о том, что кофе обезвоживает организм - еще одно распространенное заблуждение. В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, изучался гидратационный эффект кофе по сравнению с водой среди 50 участников-мужчин. Результаты показали отсутствие существенных различий в показателях между двумя напитками, что говорит о том, что умеренное потребление кофе способствует ежедневному потреблению жидкости так же, как и вода.

Опасения по поводу влияния кофе на здоровье сердца также подвергаются тщательному изучению со стороны ученых. Исследование 2022 года, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, проанализировало данные более 500 000 человек и показало, что употребление двух-трех чашек кофе в день связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, а не наоборот.

При этом в исследовании отмечалось, что этот защитный эффект наблюдался при употреблении различных видов кофе, включая молотый, растворимый и декофеинизированный, так что исследователи не обнаружили единственного кандидата на звание «самого полезного вида».

Кроме того, недавнее исследование, проведенное Европейским обществом кардиологов, указывает на то, что время может играть важную роль в пользе кофе для здоровья. Исследование показало, что люди, употребляющие кофе по утрам, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто пьет кофе в течение дня. Это указывает на потенциальную важность не только количества, но и времени потребления кофе для здоровья сердца.

В свете этих данных становится очевидным, что многие давние убеждения о кофе не выдерживают современной научной проверки, несмотря на свою распространенность. По мере развития исследований понимание роли кофе для здоровья людей и их хорошего самочувствия становится все более ясным для ученых, что позволяет потребителям делать более осознанный выбор в его пользу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.