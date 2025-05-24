Ученые нашли способ находить "спрятавшийся" туберкулез: на чем они словили болезнь

Туберкулез давно стал мастером маскировки, способным годами быть в спящем состоянии в организме человека, прежде чем вновь пробудиться. Такое скрытное поведение сделало его одним из самых сложных инфекционных заболеваний для лечения. Но недавно ученые раскрыли молекулярный механизм, который может объяснить его неуловимую особенность.

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Об этом пишет University of Surrey.

В исследовании, опубликованном в журнале EMBO, ученые обнаружили, что Mycobacterium tuberculosis, бактерия, вызывающая туберкулез, использует обратимую модификацию ДНК, известную как ADP-рибозилирование, чтобы контролировать свой рост и активность генов. Это открытие знаменует собой первый случай наблюдения подобного механизма, регулирующего как репликацию ДНК, так и экспрессию генов в любом организме.

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Исследование ученых было сосредоточено на двух ферментах: DarT, который добавляет к ДНК метку ADP-рибозы, фактически останавливая репликацию бактерии, и DarG, который удаляет эту метку, позволяя ей возобновить рост.

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Такой переключатель позволяет бактериям приостанавливать свою активность, потенциально ускользая от иммунной системы и сопротивляясь антибиотикам. Профессор Грэм Стюарт, соавтор исследования, отметил, что воздействие на этот процесс может сделать бактерии более восприимчивыми к лечению, особенно в их спящем состоянии, которое с трудом устраняется существующими терапевтическими средствами.

Чтобы глубже изучить этот механизм, исследователи использовали CRISPR-интерференцию для снижения уровня DarG, что привело к безудержной активности DarT и последующей остановке роста вредных бактерий. Затем они применили метод ADPr-Seq для картирования расположения этих модификаций ДНК по всему геному.

Этот комплексный подход в сочетании с визуализацией живых клеток и секвенированием РНК пролил свет на то, как ADP-рибозилирование влияет на репликацию ДНК и экспрессию генов, необходимых для выживания болезни в условиях стресса. Этот молекулярный переключатель не только помогает организмам выживать в суровых условиях, но и способствует сохранению самой туберкулезной инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез остается серьезной глобальной угрозой здоровью, ежегодно вызывая около 1,25 миллиона смертей и поразив около 10,8 миллиона человек только в 2023 году.

Выявление этой обратимой модификации ДНК открывает новые возможности для терапевтического вмешательства. Разрабатывая препараты, нацеленные на систему DarT/DarG, ученые надеются нарушить способность бактерий входить и выходить из состояния покоя, что может сократить продолжительность лечения и улучшить результаты для людей, страдающих от этого неизлечимого и скрытного заболевания.

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