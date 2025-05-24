Ученые выяснили, что скука полезна для нашего мозга: чем она помогает нам каждый день

В мире, где процветает постоянная стимуляция, моменты, когда разум погружается в скуку, часто воспринимаются как непродуктивные. Однако эти кажущиеся периоды бездействия могут содержать ключ к разгадке более глубоких когнитивных процессов и быть полезными для нас, заявили ученые.

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Об этом пишет The Conversation.

Научные исследования прояснили поведение мозга во время скуки и оно оказалось не таким простым и негативным, как считалось ранее. Когда внешние стимулы не привлекают нашего внимания, активизируется сеть мозга, работающая в режиме по умолчанию (DMN). Эта сеть, включающая такие области, как медиальная префронтальная кора и задняя поясная кора, связана с самоанализом, самореферентным мышлением и консолидацией воспоминаний. Активация DMN во время скуки говорит о том, что разум не бездействует, а скорее занят внутренними исследованиями и размышлениями.

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Одновременно с этим усиливается активность инсулярной коры, отвечающей за интероцептивное осознание, что сигнализирует о внутреннем состоянии организма и побуждает к переоценке текущей обстановки, объясняет Мишель Кеннеди, исследователь психического здоровья молодежи из Университета Саншайн-Кост.

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Миндалина, неотъемлемая часть эмоциональной обработки нашего мозга, также может стать более активной, потенциально влияя на желание искать новые впечатления или стимулы. Такое взаимодействие нейронов указывает на то, что скука служит катализатором внутренних когнитивных и эмоциональных процессов, а не просто отсутствием активности.

Более того, переживание скуки может нивелировать последствия хронической гиперстимуляции. В современном обществе постоянный приток информации и необходимость постоянно быть вовлеченным в работу могут привести к "аллостатической перегрузке" - состоянию, когда системы реагирования организма на стресс постоянно активированы, говорит Кеннеди.

Это состояние связано с различными проблемами со здоровьем, включая тревожность и когнитивные нарушения. Разрешение периодов скуки может дать нервной системе необходимую передышку, чтобы перестроиться и восстановить равновесие.

Принятие скуки также может способствовать развитию творческих способностей и решению проблем. Люди, которые занимаются монотонными задачами, например сортировкой предметов, впоследствии показывают лучшие результаты в тестах на креативное мышление. Это говорит о том, что блуждание ума, вызванное скукой, способствует генерации новых идей и решений, позволяя мозгу формировать новые связи в отсутствие сосредоточенного внимания.

Кроме того, периоды скуки могут способствовать развитию самосознания и эмоциональной регуляции, считает Кеннеди. Отстраняясь от постоянного внешнего воздействия, люди получают возможность обработать свои мысли и чувства, что приводит к повышению ясности ума и устойчивости. Такое интроспективное пространство может иметь решающее значение для личностного развития и эмоционального благополучия.

Скука - это не просто пассивное состояние, которого нужно избегать, а активный процесс, который задействует различные сети мозга, способствуя творчеству, эмоциональному здоровью и когнитивному балансу, заключила Кеннеди. Признание ценности этих незанятых моментов может способствовать более осознанному подходу к повседневной жизни, когда периоды бездействия рассматриваются как возможности для внутреннего роста и восстановления.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.