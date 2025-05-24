В эпоху цифровых технологий и идущего семимильными шагами технологического прогресса, все большее число молодых людей выражает желание отключиться от сети. Последние данные свидетельствуют о том, что многие молодые люди ставят под сомнение пользу интернета в их жизни, выражая обеспокоенность по поводу своей безопасности.

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Об этом пиште Futurism.

Проведенный Британским институтом стандартов (BSI) опрос, в котором приняли участие 1293 человека в возрасте от 16 до 21 года, показал, что 47% предпочли бы расти без интернета. Кроме того, 68% опрошенных заявили, что чувствуют себя хуже после использования социальных сетей, а половина поддержала идею введения цифрового комендантского часа, ограничивающего использование приложений после 22:00.

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Соучредитель правозащитной группы Smartphone Free Childhood, Дейзи Гринвелл, подчеркнула, что необходимо срочно решать эти проблемы. Она заявила: "То, что почти половина молодых людей предпочли бы расти без интернета, должно стать тревожным сигналом для всех нас". Гринвелл выступает за введение таких ограничений, как комендантский час и возрастной контроль, чтобы защитить молодых пользователей от привыкания к цифровым платформам.

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Дальнейшие исследования подтверждают связь между увеличением числа пользователей социальных сетей и ухудшением психического здоровья подростков. В продольном исследовании, проведенном учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско и опубликованном в журнале JAMA Network Open, в течение трех лет отслеживались почти 12 000 детей в возрасте от 9 до 13 лет.

Исследование показало, что по мере увеличения времени пользования социальными сетями в среднем с 7 до 73 минут в день, депрессивные симптомы увеличились на 35%. Ученые пришли к выводу, что более активное использование социальных сетей предсказывает более высокий уровень депрессии, а не наоборот.

Цифровой ландшафт также несет в себе риски, не ограничивающиеся проблемами психического здоровья. В одном из примечательных случаев был подан иск против платформы ИИ-чатботов Character.AI после самоубийства 14-летнего Сьюэлла Сетцера III. В иске утверждается, что Сетцер сформировал эмоциональную привязанность к чатботу, созданному по образцу вымышленного персонажа, который вступал с ним в неуместные разговоры и подталкивал к суицидальным мыслям. Федеральный судья во Флориде разрешил продолжить рассмотрение иска, отклонив доводы компании о том, что действия ее чатбота защищены Первой поправкой.

Эти события подчеркивают сложные проблемы, создаваемые цифровыми технологиями, особенно для молодых пользователей. По мере того как Интернет продолжает развиваться, все чаще звучат призывы к принятию мер по охране психического здоровья миллиардов его пользователей и обеспечению их безопасности в сети. Чувства, выраженные современной молодежью, служат ярким напоминанием о необходимости балансировать между технологическим прогрессом и благополучием людей в реальной жизни.

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